Deprem Araştırma Komisyonu raporu, TBMM Başkanı Şentop'a sunuldu

Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, hazırladıkları raporu TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sundu.

Şentop, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı Eroğlu ve komisyon üyesi milletvekillerini makamında kabul etti.

Raporun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Şentop, raporun çok kapsamlı olduğuna dikkati çekti.

Raporu imzalayıp Genel Kurula sevk edeceğini aktaran Şentop, "İşin bir talihsiz tarafı var. Meclis kapandığı için imzalayıp Genel Kurula sevk edeceğim ama bunun Genel Kurul gündeminde görüşülmesini çok arzu ederdim. En azından seçimden sonrası için bu yönde bir yol haritası bırakmayı düşünüyorum." diye konuştu.

Şentop, raporu ilgili bütün kurum kuruluşlara göndereceğini de belirtti.

Eroğlu ise raporun içeriğine ilişkin bilgi vererek, komisyonun raporunun 3'üncü bölümünde depreme dirençli şehirlerin kurulması konusuna ağırlık verdiklerini söyledi.

Deprem olduktan sonra yapılacak şeylerin maliyetinin çok fazla olduğunu ifade eden Eroğlu, depremi önlemek için harcanacak paranın bu maliyetin 7'de 1'i olduğunu vurguladı.

Hazırladıkları raporda yer alan 165 tespite yönelik 295 tavsiyeye ilişkin ayrıntıları da paylaşan Eroğlu, hazırladıkları raporun ilgili kurumlara TBMM tarafından gönderilmesinin, tavsiyelerin uygulanmasının takibi açısından önemli odluğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Eroğlu, raporu Şentop'a teslim etti.