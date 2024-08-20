Kamala Harris, Joe Biden'a teşekkür etti ve destekçilere birlik çağrısı yaptı

Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris, kongrenin ilk gününde yaptığı konuşmada ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür ederken, destekçilerine "Değer verdiğimiz idealler için savaşalım ve savaştığımızda kazanacağımızı her zaman hatırlayalım" çağrısında bulundu.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığı resmen kabul edeceği 4 günlük Demokrat Parti Kongresi ülkenin Chicago kentindeki United Center Spor Salonu'nda başladı. Kongrenin ilk gününde konuşması beklenmeyen Harris, sürpriz bir şekilde söz alarak Biden'a "Tarihi liderliğin için, ulusumuza ömür boyu ettiğin hizmetler için ve yapmaya devam edeceğin her şey için teşekkür ederim. Size sonsuza kadar minnettar kalacağız" sözleriyle teşekkür etti.

Harris birlik ve umut mesajları verdi

Seçmenlerine birlik mesajları veren Harris, "Ülkemizin her köşesinden ve hayatın her kesiminden insanlar, ülkemizin geleceğine yönelik ortak vizyonumuzla birleşmiş olarak buradalar ve bu Kasım ayında bir araya gelerek tek bir ağızdan, tek bir halk olarak ilerlediğimizi ilan edeceğiz" dedi.

Yaklaşan seçimler için mücadele etme çağrısı yapan Harris, "İyimserlik, umut ve inançla, ülke sevgimizin rehberliğinde, bizi ayıran şeylerden çok daha fazla ortak yönümüz olduğunu bilerek, değer verdiğimiz idealler için savaşalım ve savaştığımızda kazanacağımızı her zaman hatırlayalım" şeklinde konuştu.

"Tarihi bir dönüm noktası ile karşı karşıyayız"

Kongrede gözyaşları içinde sahneye çıkan ABD Başkanı Joe Biden'ı kalabalık, yaklaşık 4 dakika süren alkışlar ve tezahüratlarla karşıladı. Veda konuşmasının bazı kısımlarında gözlerinin yaşlı olduğu görülen ABD Başkanı Biden konuşmasında, 2020 seçimlerinin ardından yaşanan siyasi şiddet ve gerilimi hatırlatarak, "O zaman da şimdi olduğu gibi kalbimin derinliklerinden biliyordum ki, Amerika'da siyasi şiddete yer yok, hiç yok" dedi.

"Sadece kazandığınız zaman ülkenizi sevdiğinizi söyleyemezsiniz" ifadelerini kullanan Biden, ulusun "Amerika'nın ruhu" için bir savaş içinde olduğunu söyledi. Yaklaşan seçimin kritik önemde olduğunu vurgulayan Biden, "Şu anda verdiğimiz kararların önümüzdeki on yıllar boyunca dünyayı etkileyebileceği, tarihteki nadir anlardan biri olan bir dönüm noktasıyla karşı karşıyayız" dedi.

"2020'de demokrasiyi kurtarmak için bir araya geldik"

2020 yılında kendisine oy veren 80 milyondan fazla Amerikalıya teşekkür eden Biden, "Bu salondakiler ve diğerleri sayesinde 2020'de demokrasiyi kurtarmak için bir araya geldik" ifadelerini kullandı. "Başkanınız olarak Amerika'yı geriye değil, ileriye götürmeye kararlıyım" diyen Biden, görevde bulunduğu süreyi ise "şimdiye kadarki en olağanüstü dört yıllık ilerlemelerden biri" olarak nitelendirdi.

Covid-19 pandemisinin atlatılması, ekonomik büyüme ve ilaç fiyatlarının düşürülmesi gibi icraatlarına atıfta bulunan Biden, bu süreçte Harris'in de büyük payının olduğunu belirtti. Biden, "Biz birleşik bir ülkeyiz, ekonomimizi büyütüyoruz, yaşam kalitemizi artırıyoruz ve daha iyi bir Amerika inşa ediyoruz. Biz buyuz" diye konuştu.

"Kaybeden ABD değil, Trump"

Konuşmasında Cumhuriyetçi ABD Başkan Adayı Donald Trump'ı eleştiren Biden, "Donald Trump Amerika'yı başarısız bir ulus olarak nitelendiriyor. Kaybettiğimizi söylüyor. Kaybeden o, tamamen yanılıyor" dedi.

"Bana bizim dünyanın lider ulusu olduğumuzu düşünmeyen bir ülke söyleyin" diyen Biden, "Dünyaya ABD'den başka kim liderlik edebilir?" diye sordu. Ülkesinin kazandığını vurgulayan Biden, Trump'ın suç oranları ve göçmenlik gibi konularda ise "yalan söylemeye devam ettiğini" ifade etti.

"Tehdit sürüyor"

6 Ocak 2021'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri tarafından ABD Kongre Binası'na yapılan saldırıyı hatırlatan Biden, "O gün, ülke olarak sahip olduğumuz neredeyse tüm değerleri kaybettik" ifadelerini kullandı. "Bu tehdit abartı değil, bu tehdit hala çok canlı" diyen Biden, "Donald Trump tekrar kaybederse seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini söylüyor" uyarısında bulundu.

Biden, ülkenin Kongre Binası baskını gibi bir şeyin tekrar yaşanmasına izin vermeyeceğini vurguladı.

"Ulusumuza kalbimi ve ruhumu verdim"

Biden konuşmasında uzun siyasi yolculuğuna da değindi. Kariyerinde bazı hatalar yaptığını, ancak elinden gelenin en iyisi için gayret gösterdiğini kaydeden Biden, "50 yıl boyunca, birçoğunuz gibi, ulusumuza kalbimi ve ruhumu verdim ve karşılığında Amerikan halkının desteğiyle birçok kez kutsandım" dedi. Siyasi kariyerinin ilk yıllarına ve başkan adaylığından çekilme sürecine atıfta bulunan Biden, "Senato'da olmak için gerçekten çok gençtim, çünkü henüz 30 yaşında değildim ve başkan olarak kalmak için de çok yaşlıydım" ifadelerini kullandı.

Kamala Harris'in harika bir başkan olacağını söyleyen Biden, "Çünkü en iyi başkanlarımızın çoğu gibi o da başkan yardımcısıydı" dedi. Biden hemen ardından "Bu bir şakaydı" diye ekledi. - CHICAGO