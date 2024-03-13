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Demirtaş'ı isyan ettiren "üst arama" uygulaması! Bundan böyle görüşlere çıkmayacak

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Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a Adalet Bakanlığı talimatıyla görüş için odadan her çıkış ve girişinde üst araması yapılmaya başlandığı iddia edildi. Avukatların verdiği bilgiye göre kameraların önünde ayakkabılarını çıkarması istenen Demirtaş'ın bu uygulamayı "zorbalık" olarak yorumladığı ve bundan böyle aile, avukat ve milletvekili görüşlerine çıkmama kararı aldığı ifade edildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir, müvekkili ile görüşmek için Edirne Cezaevi'ne gittiğini ancak Demirtaş'ın arama uygulamasını kabul etmediği için görüşe çıkmadığını duyurdu.

"TALİMAT ADALET BAKANLIĞI'NDAN GELDİ"

Demir, Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla Demirtaş'tan odadan her giriş çıkışında ayakkabılarını çıkartması istendiğini öne sürdü.

"KAMERA ÖNÜNDE AYAKKABILARINI ÇIKARMASI DAYATILMAKTADIR"

Sosyal medyadan açıklama yayınlayan Demir şu ifadeleri kullandı; "Seçimlere çok az bir zaman diliminin kaldığı şu günlerde, Edirne Cezaevi'nde Sayın Selahattin Demirtaş'a onur kırıcı üst araması dayatılmaya başlanmıştır. Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla, bugünden itibaren, Sayın Demirtaş'ın görüş için odadan her çıkış ve girişinde, kameraların önünde ayakkabılarını çıkarması dayatılmaktadır.

"DEM PARTİ GİRİŞİMLERDE BULUNACAK"

Sayın Demirtaş, bu uygulamayı onur kırıcı bir zorbalık olarak tanımladığını ve asla kabul etmeyeceğini belirterek bundan böyle aile, avukat ve milletvekili görüşlerine çıkmayacağını ifade etmektedir. Konuyla ilgili, DEM Parti Genel Merkezi de acilen bilgilendirilmiştir. Parti yetkilileri, Adalet Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunarak bu onur kırıcı dayatmadan derhal vazgeçilmesini isteyecektir."

Demirtaş'ı isyan ettiren 'üst arama' uygulaması! Bundan böyle görüşlere çıkmayacak

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Halkların Demokratik Partisi Selahattin Demirtaş Edirne Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

şaban kocaman:

Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen birinin savunma grubu var hey gidi hey

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ahyed yıldız:

Laik kamalist sistemde böyle. Bebek katili de olsa, idam edemezsin. Adalet için islam hukuku şart.

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Mldhat Caglar:

Suçu neydi?

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Alperen:

Mldhat Caglar SuçuOç olmak Vatanakahpelikve ihanetetmek.

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ayh:

Demek ki diplomasi trafigi basladi. Belki de bir sure agir misafirleri olacak ! Kim bilir...

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