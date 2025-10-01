DEM Partili Parlak: Hakkari'nin yüzde 90'ı sürece destek veriyor

Ankara'da TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışında Haberler.com'un Meclis Özel canlı yayınına katılan DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı.

"TARİHİ BİR PARLAMENTO"

Yeni yasama dönemine ilişkin konuşan Parlak, "Bu dönemdeki parlamento tarihi bir parlamento. Parlamentoda bulunan vekillerimiz aslında tarihi bir sorumluluk üstlenmiş durumda. Yaklaşık 100 yıllık bir Kürt sorununun belki çözüme en yakın olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Bu açıdan tarihi kurucu bir rol oynayan parlamentodan söz ediyoruz. Umarım yeni dönemde bu ülkenin bütün sorunlarını hep birlikte çözüme kavuştururuz" dedi.

"HALKIN YÜZDE 90'I SÜRECE DESTEK VERİYOR"

Parlak, "Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kamuoyu desteği anlamında Hakkari halkının bakış açışı nasıl?" sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi:

"Hakkari belki de bu savaştan en fazla mağdur olan kentlerden bir tanesi. Halkın yüzde 90'ı sürece destek veriyor. Halkın iktidardan beklentileri var. Bu beklentileri Meclis'te kurulan komisyonda da ifade ediyoruz. Mesela en başta halkın en büyük beklentilerinden biri aslında bu sorunun bir çözüme evrilmesi. Daha sonrasında da hasta tutsakların, siyasi tutsakların, tutuklu olan belediye başkanlarının, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ'ın tahliye olmaları"