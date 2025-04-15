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DEM Partili Hatimoğulları: Çok daha iç karartıcı bir tabloyla karşı karşıyayız

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" çağrısıyla başlayan süreç devam ederken DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları bugünkü grup toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı. Hatimoğulları "Öcalan'ın yaptığı çağrıdan bu yana ne yazık ki Türkiye'de demokrasi adına bırakın olumlu bir adımın atılmasını çok daha iç karartıcı bir tabloyla karşı karşıyayız" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklama yaptı.

DEM PARTİLİ HATİMOĞULLARI'NDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajıyla başlayan süreç devam ederken Hatimoğulları'ndan bugün dikkat çeken bir açıklama geldi. Hatimoğulları "Öcalan'ın yaptığı çağrıdan bu yana ne yazık ki Türkiye'de demokrasi adına bırakın olumlu bir adımın atılmasını çok daha iç karartıcı bir tabloyla karşı karşıyayız" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nun yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde; "Tarihi çağrı bir metinden ibaret değildi. Çağrı Türkiye'de yaşayan 85 milyon yurttaşımızın adil, demokratik bir toplum içinde yapılması için yapılmış bir çağrıdır. Ama iktidar bu çağrının ruhunu yok saydıkça, gereğini yapmadıkça ülkede demokratikleşmenin yolu açılamaz. Bu tıkanıklığın patlak verdiği son olayları hatırlayacak olursak; birisi HDK'ye ve kent uzlaşısına dönük operasyon, diğeri 19 Mart sürecidir.

EYLEMLERDEKİ POLİS ŞİDDETİNE TEPKİ

19 Mart'tan bu yana Türkiye halklarının sesi sıradan bir tepki değildi, sadece bir şahsın özgürlüğü için değildi. Bu tepkiler özgür bir yaşamı talep etmek için ortaya çıktı. Gençler, öğrenciler her bir ağızdan bağıyor: 'Bu ülke bizim'. Direnen gençlere selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. İktidarsa yükselen sesleri duymazdan gelerek baskılarını artıyor. Öğrencilere sokak ortasında işkence yapıyor. O gençlere vuran polislerin her birine 10 bin TL ödül verdiler. İşkenceye prim vererek iç barış sağlanamaz aksine zarar verir.

PROJE OKUL ÇAĞRISI

İktidar, tüm bunlara ek olarak eğitim alanında da baskı politikalarına devam ediyor. Proje okullarında görev yapan öğretmenlere yönelik siyasi saiklerle yürütülen tasfiyeler açıkça bir operasyon niteliği taşıyor. Buradan Milli Eğitim Bakanı'na sesleniyoruz: Öğretmen atamaları, yönetici görevlendirmeleri ve tayinler şeffaf, denetlenebilir ve liyakate dayalı olmalıdır. Öğretmenleri hedef alan bu tasfiyeler yalnızca öğretmenlere değil, aynı zamanda bilimsel eğitime ve Türkiye'nin demokratik geleceğine yöneltilmiş bir saldırıdır. Bu uygulamalardan derhal vazgeçin. Bu açık hukuksuzluk karşısında direnen öğretmenlerin ve onların yanında duran öğrencilerin yanındayız.

SURİYE TEPKİSİ

Hatimoğulları, HTŞ yönetimindeki Suriye'de yaşananlarla ilgili de şunları söyledi: "Suriye'de de halklar ve inançlar dışlanıyor. Geçici hükümet kuruldu, 5 yıllık geçiş anayasası hazırlandı; ancak bu yapılar içinde Kürtler, Aleviler ve diğer inanç grupları yer almıyor. Alevilere dönük katliam ve şiddet politikaları devam ediyor. Ortadoğu halkları inkâr, baskı ve şiddet politikalarından yoruldu. Artık bu bölge barış istiyor. Demokratik bir dönüşüm talep ediyor. Baskıcı rejimlerin önünde iki seçenek var: Ya halkların taleplerini dikkate alacaklar ya da krizlerle boğuşmaya devam edecekler. Demokrasi ve iç barış tesis edilmeden dış müdahalelerin önü alınamaz."

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DEM Partili Hatimoğulları: Çok daha iç karartıcı bir tabloyla karşı karşıyayız
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıHasan sikici:

Her biji Tayyip her biji devlet

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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Suriye'ye gidip halkınız için savaşın sevşn depişin birşeyler yapın la o zaman bu milletten maaş alıp ahkam kesmeyin !

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Zaten sizin samimi olmadığınızı biliyorduk

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

bu kadın kürt değil, müslüman da değil. esadın adamıdır, nusayri araptır. kürtlerin de türklerin de adına konuşamaz. sadece ortamı karıştırmak için konuşuyor. süreci baltalamak istiyor. ama herşeye rağmen inşallah süreç silah bırakmayla bitecek

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Haber Yorumlarıy.i:

amacınız bölmek parçalamak,ülkenin emin olun sözde kürt sorunundan cok daha buyuk sorunları var; sizinki sonlara denk gelir ,herşey bitmiş hiç birşeye karsı adalet kalmadı. siz, kendi taraflı adaletinizin peşindesiniz ,sizin içinizi karartan durum bu , niyetiniz iyi olsa ülkenin en ufak sorununa tepkı gosterırsınız , sadece kendı sorununuz sizi ilgilendırıyor bu yuzden siz parti değilsiniz siz hiç birşeyi temsil etmyiorsunuz ayrılıkcı ve bozguncusunuz , istediklerınızı elde edemeyeceksiniz

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Haber YorumlarıMuhammet Ali Güven:

Tülay Hatipougullari bir yerlerden emri almis demek ki!!!!! Süreci baltalamaya calisacaklar öyle gözüküyor

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Haber Yorumlarımurat özkan:

Tülay sen dert etme yavrum bunları kürtmen beyi pahçeli çözer sorunları ama senin başka sıkıntıların var :))

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