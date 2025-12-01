DEM Partili Ayşegül Doğan: Barzani'nin Cizre ziyareti tarihi önemdeydi ancak biz yok sayıldık

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde Başkan Mesud Barzani'nin Cizre ziyaretine değindi. Ziyaretin tarihi önemde olduğunu vurgulayan Doğan, kentte yüzde 90 oy almalarına rağmen organizasyonda yok sayıldıklarını söyledi.

Dem Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı 2026 yılı bütçe görüşmeleri sırasında söz aldı. Doğan, hem gündemdeki "yeni süreç" tartışmalarına hem de Başkan Mesud Barzani'nin Şırnak'ın Cizre ilçesine yaptığı ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"YÜZDE 90 OY ALIYORUZ AMA..."

Konuşmasında Başkan Mesud Barzani'nin Cizre ziyaretine ve düzenlenen sempozyuma geniş yer ayıran Doğan, DEM Parti'nin süreçten dışlandığını belirtti. Barzani'nin ziyaretinin Şırnak Valiliği, Kaymakamlık ve Şırnak Üniversitesi davetiyle gerçekleştiğini hatırlatan Doğan, şu ifadeleri kullandı: "Bu organizasyon 4. Uluslararası Melayê Cizîrî Sempozyumu adıyla yapılmıştı. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından Gülşen Orhan hanımefendi ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da oradaydı. Ancak biz bu organizasyonda yok sayılmaya çalışıldık. Biz Cizre'de yüzde 90 oy alıyoruz neredeyse. Tüm engellemelere, baskılara rağmen yıllardır bu böyle. Şırnak genelinde birinci partiyiz, 3 milletvekilimiz ve belediye eş başkanlarımız var."

"TARİHSEL AÇIDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Ayşegül Doğan, yaşanan protokol krizine rağmen Başkan Barzani'nin ziyaretinin bölge halkı ve siyaset açısından kıymetli olduğunu vurguladı. Doğan, "Kentin belediye eş başkanları ve bizler için takdir edersiniz ki Sayın Mesud Barzani'nin Cizre'ye gelmesi tarihsel açıdan da süreç açısından da çok büyük bir önem taşıyor" dedi.

"SÜRECİN YENİ BİR DİLE İHTİYACI VAR"

Türkiye'de tartışılan "yeni çözüm süreci"ne ilişkin de konuşan Doğan, sürecin başarısı için dilin ve yöntemlerin değişmesi gerektiğine işaret etti. Mevcut dönemin bir kırılma noktası olduğunu belirten Doğan, şunları kaydetti: "Yepyeni bir sürecin içinden geçiyoruz ve bu sürecin temel ihtiyacı adalet, hukuk ve demokrasi. Bu sürecin yeni bir dile, yeni bir yönteme ihtiyacı var. Bu dilin uygulamalarda görünür hale gelmesine ve bütçeye yansımasına ihtiyaç var. Aslında bu dil ve yöntem değiştiğinde biz daha adil bir bütçeden bahsedebileceğiz."

"SÜREÇ ARAÇSALLAŞTIRILMAMALI"

Sürecin siyasi ikbal için kullanılmaması gerektiği uyarısında bulunan Doğan, "Bize dil uyarısı yapanlar, aynı özeni kendileri de göstermeli. Bu kritik eşik yalnızca bize değil, iktidara ve muhalefete de sorumluluk yüklüyor. Bunu hiçbir siyasi partinin kendi gücünü tahkim edeceği bir alana dönüştürmemesi gerekiyor. Hiç kimse bu süreçten farklı bir güç devşirmeye çalışarak süreci araçsallaştırmamalı" diye konuştu.