DEM Parti'nin İmralı heyeti ile CHP arasındaki görüşme başladı

İmralı'da 28 Aralık Cumartesi günü teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştükten sonra yeni bir süreci başlatan DEM Parti heyeti, bu ziyaretin ardınsa soluğu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanında aldı.

DÜN AK PARTİ'Yİ ZİYARET ETTİLER

Siyasi parti ziyaretlerine devam eden DEM'in İmralı heyeti, Bahçeli'nin ardındansa dün Meclis'te AK Parti grubuyla bir araya geldi.

"SAMİMİ, OLUMLU BİR ŞEKİLDE SOHBET ETTİK"

Yaklaşık 80 dakika süren görüşme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken görüşme sonrası AK Parti adına ilk açıklamayı yapan Grup Başkanı Abdullah Güler "Samimi, olumlu bir şekilde sohbet ettik, düşüncelerimizi paylaştık ve kendilerini yolcu ettik. Daha sonraki günlerde gerekli açıklamalar yapılacaktır" dedi.

DEM-CHP GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

DEM Parti heyeti AK Parti'nin ardındansa bugün TBMM'de CHP grubu ile bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmralı heyetini kapıda karşılarken, heyetler arasındaki görüşme başladı.