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DEM Parti'nin İmralı heyeti ile CHP arasındaki görüşme başladı

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28 Aralık Cumartesi günü İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, siyasi parti ziyaretlerini sürdürüyor. Dün AK Parti ile bir araya gelen DEM Partili Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ün CHP heyetiyle gerçekleştirdiği görüşme başladı.

İmralı'da 28 Aralık Cumartesi günü teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştükten sonra yeni bir süreci başlatan DEM Parti heyeti, bu ziyaretin ardınsa soluğu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanında aldı.

DÜN AK PARTİ'Yİ ZİYARET ETTİLER

Siyasi parti ziyaretlerine devam eden DEM'in İmralı heyeti, Bahçeli'nin ardındansa dün Meclis'te AK Parti grubuyla bir araya geldi.

DEM Parti'nin İmralı heyeti ile CHP arasındaki görüşme başladı

"SAMİMİ, OLUMLU BİR ŞEKİLDE SOHBET ETTİK"

Yaklaşık 80 dakika süren görüşme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken görüşme sonrası AK Parti adına ilk açıklamayı yapan Grup Başkanı Abdullah Güler "Samimi, olumlu bir şekilde sohbet ettik, düşüncelerimizi paylaştık ve kendilerini yolcu ettik. Daha sonraki günlerde gerekli açıklamalar yapılacaktır" dedi.

DEM Parti'nin İmralı heyeti ile CHP arasındaki görüşme başladı

DEM-CHP GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

DEM Parti heyeti AK Parti'nin ardındansa bugün TBMM'de CHP grubu ile bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmralı heyetini kapıda karşılarken, heyetler arasındaki görüşme başladı.

DEM Parti'nin İmralı heyeti ile CHP arasındaki görüşme başladı

DEM Parti'nin İmralı heyeti ile CHP arasındaki görüşme başladı

DEM Parti'nin İmralı heyeti ile CHP arasındaki görüşme başladı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıCafer Kılıçaslan:

işler kötü giderse topu chp ye atarlar

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Haber YorumlarıFurkan inci:

CHP bu sürecin bir tarafı olmamalı Aksi halde Rüzgar tersine döndüğünde ilk suçlanacak CHP olur

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Haber YorumlarıNihat Coktas:

akp li biri çıkıpda vatan millet edebiyatı yaparsa çok ağır konuşurum

Yorum Beğen47
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Haber YorumlarıMehmet Elma:

araç sikortası 3 kat olmuş. herşey ucmuş

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Haber YorumlarıSuat Görgülü:

Meclise Siz soktunuz yabancı değiller kankileriniz olur siz onları seversiniz onlarda sizi??????????

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Haber YorumlarıMGk:

Ortaklar bir arada

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Haber Yorumlarıtepkili vatandaş:

CHP ve MHP, pkk nın kardeşidir. aksini iddia eden akp lidir. peki biz neciyiz? sana bizim ne olduğumuzu söyleyeyim. biz Turancı kızıl elmacı Türkleriz. bizim davamızı savunacak mecliste parti yok. bundan sonra da olmayacak. :(

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Haber YorumlarıMuharrem Şahin:

Dönüşünüz olmasın inşallah

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Haber YorumlarıAxiprens null:

vay teröristler ??????

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Akpli troller basar simdi onların ben taaa…

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