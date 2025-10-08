DEM Parti Milletvekillerinden Meclis'te Gündem Değerlendirmesi

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Meclis'te düzenledikleri basın toplantılarında gündemi değerlendirdi.

DEM Parti'li Gergerlioğlu, Türkiye'nin, "Kobani davası" kapsamında 42 yıl hapis cezasına çarptırılan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki kararın yeniden ele alınması adına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuruda bulunmasını eleştirdi.

Başvurunun kabul edilemez olduğunu savunan Gergerlioğlu, "Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda devam eden sürecin Demirtaş olmadan yürütülemeyeceğini" iddia etti.

DEM Parti'li Ayan, Şanlıurfa'nın sorunlarının çözülmediğini ileri sürdü.

Şanlıurfa'nın bölgenin çok büyük tarım arazilerine sahip bir kent olduğunu belirten Ayan, "Şanlıurfa'nın mevcut elektrik, su, sulama kanalı sorunları bir an önce çözülsün, acil bir hasar tespit komisyonu kurulsun ve kuraklıktan kaynaklanan maddi hasarlar giderilsin. Çiftçinin borçları ertelensin. İthalat değil, yerli üretici desteklensin ve TOKİ'nin mera işgal politikası derhal son bulsun." ifadelerini kullandı.