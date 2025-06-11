DEM Parti duyurdu! İşte Abdullah Öcalan'ın görüşmek istediği isimler

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, düzenlediği basın toplantısında Abdullah Öcalan'ın bazı siyasi ve bölgesel aktörlerle görüşme isteğini kamuoyuyla paylaştı. Doğan'ın açıklamalarına göre, İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Öcalan, siyasi çözüm sürecine katkı sağlamak amacıyla çeşitli isimlerle istişarelerde bulunmayı arzuluyor.

5 İSİM SIRALADI

Doğan, "Öcalan'ın farklı siyasi partilerin temsilcileriyle de bir araya gelme isteği var" diyerek, görüşülmesi planlanan isimleri şu şekilde sıraladı: Mesut Barzani, Neçirvan Barzani, Mazlum Abdi, Kubat Talabani ve Bafıl Talabani.

DEM PARTİ HEYETİ İMRALI'YA GİDECEK

Ayşegül Doğan, parti olarak yakın zamanda İmralı Adası'na bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladıklarını da duyurdu. Eş genel başkanlar ve MYK üyelerinden oluşacak heyetin Öcalan'la doğrudan temas kurarak "dönemi değerlendirme ve örgütsel strateji geliştirme" amacı taşıdığı belirtildi.

ÖCALAN'IN YANINDA 7 KİŞİ BULUNUYOR

Açıklamada ayrıca Öcalan'ın cezaevinde birlikte bulunduğu kişilerin isimleri paylaşıldı: Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş, Hamili Yıldırım, Zeki Bayhan, Mahmut Yamalak ve Ergin Atabey.

Doğan, bu kişilerin kamuoyunda zaman zaman "sekretarya" olarak anıldığını, ancak aslında kolektif bir çalışma grubu olduklarını vurguladı.

Ayşegül Doğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Sizlerin de ve değerli kamuoyunun da dikkatlerini çektiğini biliyoruz. İmralı Adası'nda Öcalan'la yapılan son görüşme bayram vesilesiyle, hem, , Urfa Milletvekilimiz Ömer Öcalan, hem, diğer yeğeni Ali Öcalan ve Ali Öcalan'ın çocuklarıyla yaptığı bu buluşma ve bu bayram görüşmesi sonrası da Asrın Hukuk Bürosu'nun yaptığı açıklama bizim de sıkça karşılaştığımız sorulardan biri olduğu için, ona da yanıt vermek isteriz.

Şimdi Asrın Hukuk Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, yaklaşık 2 ay önce İmralı Adası'na sevk edilen tutukluların isimleri paylaşıldı kamuoyuyla. Zeki Bayhan, Ergin Atabey ve Mahmut Yamalak olarak duyuruldu bu tutuklular. Uzun yıllardır cezaevinde bulunan, ideolojik ve edebi çalışmalarıyla tanınan, , bu tutukluların sevkiyle beraber İmralı Ada Hapishanesi'nde yine Öcalan'la birlikte tutuklular sayısı 7 kişi şu anda.

İmralı Ada Hapishanesi'ndeki tutuklular hem kongre hazırlık süreci ve hem de sonrasındaki çalışmalar için, hem teorik olarak, hem pratik olarak Öcalan'la birlikte çalışıyorlar. Kamuoyunda sıkça karşılaşıyoruz sekretarya olarak ifade edilen aslında bir çalışma grubundan bahsediyoruz, sekretarya değil. Bir çalışma grubu ortak, kolektif çalışan, bundan sonrasına dair de çalışmaları sürdürecek olan bir grup.

Bu durumda, İmralı'da bulunan tutuklular: Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş, Hamili Yıldırım, Zeki Bayhan, Mahmut Yamalak, Ergin Atabey, ve, Öcalan, toplam 7 kişi, tekrar ediyorum. Yine 26 yıl sonra, hatta belki 27 yıl sonra, Öcalan ilk kez çocuklarla buluştu. Asrın Hukuk Bürosu'nun da bu konuda yaptığı açıklamayla duyuruldu zaten çocuklarla buluştuğu. Kendilerine kalem hediye ettiği de duyuruldu. Bunu da söyleyelim.

Şimdi, biz, DEM Parti olarak esasında İmralı Adası'na gitmek üzere hazırlık yapıyoruz. En kısa sürede, İmralı Adası'nda bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İçinde eş başkanlarımızın bulunduğu, merkez yürütme kurulu üyelerimizden oluşan bir heyetle, hem bu dönemi anlamak, hem anlatmak, hem daha güçlü bir şekilde örgütlenmek için kendisiyle doğrudan görüşmek, istişarelerde bulunmak üzere bir hazırlık yapıyoruz.

En kısa sürede kendisini ziyaret edeceğiz DEM Parti heyeti olarak. Yine önümüzdeki günlerde Öcalan'ın, farklı siyasi partilerin temsilcileriyle de buluşması kuvvetle muhtemel.

Sorunun kapsamı ve ağırlığı düşünüldüğünde, işte Sayın Mesut Barzani, Sayın Neçirvan Barzani, Sayın Mazlum Abdi, Sayın Kubat ve Bafıl Talabani'yle de, görüşmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz Öcalan'ın. Bu görüşmeleri yapmak istediğini de biliyoruz. Bunu da kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Bu Öcalan'ın da isteği. Biz de faydalı olacağını düşünüyoruz pek çok nedenle. Farklı siyasi partilerden liderlerle, önemli şahsiyetlerle bir araya gelmesi, çok değerli. Önümüzdeki süreç açısından da gerekli.

Şimdi Öcalan'ın örgütüne sunduğu bir perspektif metni var. Bir, politik program metni diyelim. Ancak bu metinde de bir kez daha görülüyor ki, yalnızca örgütle sınırlı olmayan, yalnızca PKK ile sınırlı olmayan bir tartışma alanı açıyor. Öncelikle DEM Parti olarak ifade etmeliyiz ki, ortada yeni bir yaşamı inşa etmek için çok büyük bir çaba, emek, gayret, kararlılık ve bir direniş var. Onlarca yıldır sürer. Tarihsel bir tutarlılık içinde devam eder.

Şimdi bu metin epey geniş bir politik kamuoyunu aynı zamanda tartışmaya davet eden, tartışmaya çağıran bir metin. Bu metin söze ve istişareye alan açan bir metin. Tartışma ve konuşma zemini kuran bir metin. O nedenle, biz eleştiri, yanıt, katkı, destek, tepki, tüm bunları kıymetli buluyoruz. Çünkü tam da Öcalan'ın çağırdığı alan, işte o tartışma, konuşma, eleştirme, istişare etme, sözü değerli kılma, sözü etkili kılma ve sözün kapsama alanını genişleterek yankı alanını da genişletmek. Şu anda, bu metinle birlikte, bu güçlü metinle birlikte, tam da bu yaşanıyor. Geniş bir kamuoyu metni tartışıyor.

Ama iyi tartışmalar, ama kötü tartışmalar, ama pozitif tartışmalar, ama negatif tartışmalar, fark etmez. Sonuç itibariyle metin tartışılıyor ve bir tartışma zemini içerisinde, yeni bir alana davet ediyor."