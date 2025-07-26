Öcalan'dan yeni mesaj! Komisyonla ilgili bir çağrısı var

Öcalan'dan yeni mesaj! Komisyonla ilgili bir çağrısı var
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Terör örgütü PKK'dan bir grubun silah bırakmasının ardından ilk kez İmralı'ya giden DEM Parti heyeti ziyarete ilişkin açıklama yaptı. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajını ileten heyet açıklamada, "TBMM gündemindeki komisyon çalışmasının kapsamlı ve kapsayıcı bir yöntemle barış ve demokrasi adına önemli katkılar sunmasını beklediğini vurguladı" ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında terör örgütü Pkk'lı 30 kişilik bir grubun silahlarını yakmasının ardından Dem Parti'nin İmralı heyeti dün ilk kez İmralı'ya gitti. Heyette, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Faik Erol yer aldı. Görüşme yaklaşık üç buçuk saat sürdü.

DEM PARTİ'DEN GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA

DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile dün yaptıkları görüşmelerinin ardından açıklamada bulundu. Açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Adalet Bakanı ve siyasi parti liderleriyle heyet olarak gerçekleştirdiğimiz görüşmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk" denildi.

Öcalan'dan yeni mesaj! Komisyonla ilgili bir çağrısı var

"ÖCALAN, KOMİSYONUN BARIŞ ADINA KATKI SUNMASINI BEKLİYOR"

Açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti olarak 25 Temmuz 2025 tarihinde İmralı Cezaevi'nde Sayın Abdullah Öcalan ile üç buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdik. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Adalet Bakanı ve siyasi parti liderleriyle heyet olarak gerçekleştirdiğimiz görüşmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk.11 Temmuz'da gerçekleşen silahların imha edilme töreniyle ilgili izlenimler ve törenin yansımaları hakkında bilgi aktarıldı. Sayın Öcalan da törenin gerçekleştirilme biçimini, sergilenen irade, inanç ve barış kararlılığını çok değerli bulduğunu belirtti. TBMM gündemindeki komisyon çalışmasının kapsamlı ve kapsayıcı bir yöntemle barış ve demokrasi adına önemli katkılar sunmasını beklediğini vurguladı. Halka ve tüm toplumsal kesimlere en içten selam ve iyi dileklerini iletti." ifadeleri kullanıldı.

ANKARA'DAKİ TEMASLARDAN SONRA İMRALI'YA ZİYARET

Süleymaniye'deki silah yakma sonrası İmralı heyeti, Ankara'da temaslarda bulundu. Heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmüştü. O ziyaretlerin ardından 3 isim İmralı'ya gitti.

DEM PARTİ'NİN DÖNÜŞÜM SÜRECİ

İmralı heyetinin yanı sıra gözler bir yandan da DEM Parti'nin dönüşüm sürecinde. Kulislerde partide, ekim-kasım ayı gibi bir kongre yapılması gündemde. O kongrede değişim, hem partinin önemli kadrolarının yenilenmesi hem de partinin logosu ve isminde değişiklikler yapılması bekleniyor.

Ayrıca parti kurullarında, "Ulaşamadığımız kitlelerle de temas kuralım" değerlendirmesini yapmıştı. Bu çerçevede, partinin saha ziyaretlerini ve temaslarını artırması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıMehmet Alper Hakan:

vatan hainini söz sahibi edip demeçler verir haline getiren bu iktidarı tarih vatan hainleri olarak damgalayacaktır.

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Haber YorumlarıRahmi sakin:

sizi adam yerine koyanın Allah tez zamanda verecek

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Haber YorumlarıDilek Usta:

Adam saltanat sürüyor , bu nasıl ceza?

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Haber YorumlarıDeğersiz Birisiyim:

Belki yıl 2028 seçimlerinde Öcalan başkan olur ve Demirtaş'ı AF eder ?

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Haber YorumlarıDeğersiz Birisiyim:

Yıl 2028 seçimlerinde Öcalan kazanırsa ve Türkiye nin Cumhurbaşkanı olursa, acaba Selahaddin Demirtaş ı AF EDER Mİ " öcalanın heykelini dikecez" dediği için ?

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