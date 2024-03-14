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DEM'in İstanbul adayı Beştaş'tan yarıştan çekileceği iddialarına yanıt: Buradan söylüyorum, çekilmeyeceğim

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DEM Parti'nin İBB adayı Meral Danış Beştaş, katıldığı canlı yayında, 'yeteri kadar seçim çalışması yapmaması ve seçimlere birkaç gün kala CHP adayı İmamoğlu'na destek için yarıştan çekilecek' iddialarına yanıt verdi. Beştaş, "Buradan söylüyorum, çekilmeyeceğim. Çekileceğim yarışa da girmem. Ne kadar oy alırsak alalım son güne kadar çalışmamızı yürüteceğiz" dedi.

Habertürk canlı yayınına konuk olan DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, Ekrem İmamoğlu lehine yarıştan çekileceği iddialarına yanıt verdi.

Seçimlere birkaç gün kala CHP adayı İmamoğlu'na destek için yarıştan çekileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Beştaş, "Adaylıktan çekilmeyeceğim. Pusulada kalıyorum. Doğru bu konuşuluyor, işin kötü tarafı halk arasından da soruluyor. TV'lerde tartışılıyor, 3-5 gün kala çekilecek deniyor. Buradan söylüyorum, çekilmeyeceğim. Çekileceğim yarışa da girmem. Ne kadar oy alırsak alalım son güne kadar çalışmamızı yürüteceğiz. Sandık güvenliğinin sağlanması için gayret göstereceğiz. Seçmenlerimizden destek bekliyoruz" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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