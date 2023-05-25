Davutoğlu'ndan Özdağ'a bakanlık verileceği iddialarına: Kılıçdaroğlu böyle bir pazarlığa girmez

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a bakanlık verileceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan ittifak ortaklarından Ahmet Davutoğlu, "Bakanlıklar konusu 6 parti arasında konuşulmamışken sayın Kılıçdaroğlu böyle bir pazarlığa girmez" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu TV, gazete ve dijital basının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Davutoğlu, gündemi sarsan 'bakanlık' iddiasına da değindi.

"FİKİRLERİMİZ UYUŞMUYOR AMA MÜZAKERE YAPMAYACAĞIZ ANLAMINA GELMEZ"

"Türkiye en kritik seçimini gerçekleştiriyor. Siyasi katılımın yüksek olması Türkiye'nin kaderine yansıması demek. İkinci tura 3 gün kala tüm kesimlerin barışçıl bir biçimde sandığa gideceğini umuyorum" ifadelerini kullanan Davutoğlu şunları kaydetti: Özdağ ile fikirlerimizin çoğu uzlaşmıyor ancak birlikte müzakere yapmayacağımız anlamına gelmez. 2 yıl ilmek ilmek ördüğümüz ortak metnimiz var. Sığınmacılarla ilgili 2 yılda göndereceğiz dedik Özdağ 1 yıl dedi. Arada büyük bir fark yok. Özdağ'ın 'İnsan hakları hukukuna uygun göndereceğiz' demesi 'Otobüslere bindirip göndereceğiz' demesi gibi değil. Demek ki bir şeyler değişmiş.

"BENİM KILIÇDAROĞLU'NA GÜVENİM TAM"

Bakanlıklar konusu 6 parti arasında konuşulmamışken böyle bir pazarlığa sayın Kılıçdaroğlu, Özdağ ile girmez. Biz şimdiye dek oturup 'Bu bakanlık senin bu benim' diye konuşmadık. Şeffaf olmayan hiçbir şey yok Millet İttifakı'nda. Benim Kılıçdaroğlu'na güvenim tam.

"SURİYE'DE BİR BARIŞ GERÇEKLEŞİNCE GİDECEKLER"

Mülteciler konusunda her zaman insani olarak baktım. Türkiye rahat kaçak girilecek bir ortam haline getirildi. İnsan kaçakçılığı uyuşturucu kaçakçılığı... 250 dolara vatandaşlık satarsanız ülkenin anlamı kalmaz. Suriyeliler gidecek evet ama nasıl gidecek? Suriye'de bir barış gerçekleşecek öyle gidecek. İktidarın vahim hataları var."