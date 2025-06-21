Davutoğlu: İsrail'in saldırganlığına tereddütsüz tavır alınmalı

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Yanı başımızda bir büyük bir savaş başladı. İran-İsrail savaşını sınırlı bir savaş gibi görmeyin. Çok daha büyük ölçekli savaşın bir habercisi. Peki, biz ne yapacağız? Açık ve net ifade ediyorum; İsrail'in saldırganlığı karşısında net tavır almak lazım, tereddütsüz tavır almak lazım" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin programı kapsamında Edirne'de sivil toplum örgütleri temsilcileri ve basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi. İl yönetiminin karşıladığı Davutoğlu, ülke ve dünya gündemine dair yaptığı konuşmada, İsrail-İran çatışmalarına değindi.

'SAVAŞI BAŞLATMAK KOLAYDIR DA BİTİRMEK ZORDUR'

Davutoğlu, "Yanı başımızda bir büyük bir savaş başladı. İran-İsrail savaşını sınırlı bir savaş gibi görmeyin. Çok daha büyük ölçekli savaşın bir habercisi. Savaşı başlatmak kolaydır da bitirmek zordur. Rusya-Ukrayna'ya girdiğinde birkaç günde halleder diye bakıyordu herkes. Ne oldu? 2,5 yılı geçti. İran-İsrail savaşı da kısa sürede ateşkes olur diye bekleniyor. Amerika'nın başında Trump gibi öngörülemez bir adam varken, neyin ne olacağı belli değil. Peki, biz ne yapacağız? Açık ve net ifade ediyorum; İsrail'in saldırganlığı karşısında net tavır almak lazım, tereddütsüz tavır almak lazım. 7 Ekim'den sonra yaptığım konuşmalarda İsrail'in Gazze soykırımından sonra bölgede bu gerilimin tırmanacağını söyledim. Filistin halkının yanında yer aldığım için de birileri tarafından tarihten kopuk, Edirne'nin ruhundan kopuk birileri tarafından eleştirildim" dedi.

'ÖNCE İSRAİL'DEKİ NÜKLEER SİLAHLAR KALKSIN'

İsrail'in amacının bölgede hakimiyet kurmak olduğunu belirten Davutoğlu, "Önce Gazze'de başlayan savaş birileri tarafından Hamas'la İsrail arasında bir savaş olarak algılandı. O zaman biz dedik ki meclis grup konuşmalarında; 'sakın ha bunu Hamas'la İsrail arasında savaş olarak görmeyin. İsrail, bölgede bir hakimiyet kurmak istiyor, bunun arkası gelecek' dedim. Arkadan gelen Lübnan, Suriye, İran. Nerede duracağı belli değil. Bugünkü İsrailli yöneticilerin tümünün hayat hikayesini biliyorum. Neler okuduklarını bilirim. Netanyahu'nun hayat çizgisini bilirim. Şu ana kadar İran'a saldırmamışsa saldırmak istemediğinden değil, genellikle Amerikan başkanları Netanyahu'nun bu taleplerine fren yaparlardı. Trump, yeşil ışık yaktı ve saldırı başladı. Saldırıyı neye dayandırıyor İsrail? 'İran'da nükleer silah var' diyor. Peki, dönüp İsrail'e sormak lazım, 'senin elinde nükleer silah niye var?' Sen nesin? Sen üstün bir devlet, üstün bir ırksın, her silaha sahip olabilirsin de senin dışında hiç kimse silah sahibi olamaz mı? Eğer nükleer silah yasaksa önce İsrail'deki nükleer silahlar kalksın. Dünyada nükleer silahların denetimini yapan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu var. Bu kurumun nükleer silahlarla ilgili programların denetim anlaşmasına İran taraf. İran gönüllü olarak 'beni denetle' diyor. Nükleer ve kimyasal silahların denetimine taraf olmayan tek ülkenin adı da İsrail. İsrail diyor ki 'beni kimse denetleyemez'. Ben nükleer silahların hepsine karşıyım ama İran'a karşıysan İsrail'e de karşı çıkacaksın" diye konuştu.

'BU TOPRAKLAR, TRUMP'IN GAYRİMENKUL ALANI DEĞİL'

Davutoğlu, "İsrail'in İran'a saldırısının hiçbir uluslararası hukuk temeli, hiçbir siyasi temeli yoktur. Ben çarşamba günü İran Büyükelçisi'ne gittim. Detaylı bilgi alarak İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a da bir mektup gönderdim. Burada Türkiye tereddütsüz bir şekilde İsrail'in saldırılarının karşısında yer alması lazım. Türkiye'nin NATO zirvesinde de bu gerilimin Türkiye için güvenlik tehdidi oluşturduğunu anlatmalı ve İsrail'in saldırıları derhal durdurulmasını talep etmeli. Bunu da Sayın Erdoğan, Trump'ın gözünün içine baka baka söylemeli. Bu topraklar, o bölge, Trump'ın gayrimenkul alanı değil. 'Gazze'de tatil sitesi kuracağım' diyen Trump'ın gözünün içine baka baka; 'Gazze, Filistinlilere aittir ve İsrail'in bu saldırganlığı Türkiye dahil bölgesel istikrarı tehdit ediyor' demesini bekliyoruz Sayın Cumhurbaşkanı'ndan" dedi.