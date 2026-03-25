Haberler

Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Danimarka'da dün yapılan genel seçimler hükümeti haya kırıklığına uğrattı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, üç partili koalisyon hükümetinin dün yapılan genel seçimlerde parlamentodaki çoğunluğu elde edememesinin ardından istifasını Kral X. Frederik'e sundu.

Partilerin, bir sonraki hükümetin Frederiksen tarafından mı yoksa başka bir parti lideri tarafından mı kurulacağını belirlemek üzere koalisyon müzakerelerine başlaması bekleniyor.

Partiler parlamentoda çoğunluğa ulaşamamıştı

Ülkede 2019'dan beri iktidarda olan Sosyal Demokratlar, dün yapılan genel seçimlerde parlamentodaki 38 sandalyenin sahibi olmuştu, ancak tek başına iktidar için çoğunluğa ulaşamamıştı. Sosyal Demokratlar ve Yeşil Sol Parti'nin oluşturduğu kırmızı blok, parlamentoda toplam 84 sandalye kazanmıştı. Liberal Parti (Venstre), Danimarka Halk Partisi, Liberal İttifak Partisi ve Muhafazakar Halk Partisi'nin oluşturduğu mavi blok ise 77 sandalyede kalmıştı. Her iki blok da Danimarka'nın 179 sandalyeli parlamentosunda çoğunluk için gerekli olan 90 sandalyeye ulaşamamıştı. Koalisyon görüşmelerinde kilit rol oynaması beklenen merkeziyetçi parti Ilımlılar (Moderaterne) da 14 sandalyenin sahibi olmuştu. - KOPENHAG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran savaşın sona ermesi için somut garanti istiyor! İşte ABD'ye sunulan ilk şart

Savaş bitiyor mu? Gözlerin çevrildiği İran cephesinden açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan takımın artık düşeceği lig bile kalmadı

Türk futbolunda dram: Eski Süper Lig takımı tarih oldu
Gram altın için çılgın senaryo! Duyanlar 'Yok artık' diyor

Gram altın için çılgın senaryo! Duyanlar "Yok artık" diyor
Türk fenomenin acı sonu! Mezarını bile paylaştılar

Türk fenomenin acı sonu! Duyanlar "Ne derdi vardı?" diye soruyor
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Sınıfta çantasından çıkardığı eşya 30 öğrenciyi hastanelik etti

Sınıfta çantasından çıkardığı eşya 30 öğrenciyi hastanelik etti
Ailesiyle sinemaya gidip kumar oynadı

Ailesiyle sinemaya gitti, filmi bırakıp yaptığına bakın