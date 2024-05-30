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Damacana Suyu Yasaklamakla Bu İş Olmaz

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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, tasarruf tedbirlerine ilişkin eleştirilerde bulunarak, damacana suyunun yasaklanmasının yeterli olmadığını belirtti.

'DAMACANA SUYU YASAKLAMAKLA BU İŞ OLMAZ'

AK Parti Ankara Milletvekili Ömer İleri'nin konuşmasının ardından komisyon üyeleri teklif üzerine konuşmalar gerçekleştirdi. Bu bölümde söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, tasarruf tedbirlerine ilişkin, "Aslında bu tasarruf konusunda önemli işler yapılıyor. Hele bu TBMM'nin almış olduğu kararlar önemli. Bunun için tebrik ediyorum. Biliyorsunuz, İsrail'i boykot için burada Nescafe'yi yasaklamıştık. Nescafe'yi yasaklamakla büyük İsrail'in de dizleri titremişti. Şimdi, Meclis'te damacana suyu yasaklıyorlar. Bu iş bitti, artık Türkiye tasarrufa resmen geçmiş oldu, tebrik ediyorum sizi. Acaba, Sayın Bakan Yardımcısı bu tasarruf genelgesini sayın bakanlara göndermeyi düşünüyor mu? Örneğin, Sayın Özhaseki'nin 29 Mayıs ve 10 Mayıs'ta, Tapu Kadastronun uçağını Ankara'dan Kayseri'ye evine gitmek için kullandığı ortaya çıktı. Bu genelgeyi fakire fukaraya göndereceğinize, Sayın Mehmet Şimşek'e söyleseniz de bakanlara gönderse daha iyi olmaz mı? Damacana suyu yasaklamak la bu iş olmaz" ifadelerini kullandı.

'BUNDAN SONRA CAM SÜRAHİ İLE SU İÇECEĞİZ'

Komisyon Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Ağbaba'nın damacana kullanılması ile ilgili sözleri üzerine, "Milletvekilleri, bakın, şimdi kriptoyla alakalı çok mühim tartışmalarla çok önemli noktalara değindiniz, bunların cevabını aldık. Olabildiğince de irdeliyoruz düzenlemeyi. Çok güzel bir tartışmaya geldik, şu tasarruf meselesinde bir de sürahi var, ondan da gönderdiler mi size Sayın Ağbaba? Bundan sonra sürahi de geldi. Hepimiz cam sürahiden su içeceğiz. Dolayısıyla o da Meclis Genel Sekreterliğinin bir uygulaması, onu da Meclis Genel Sekreterine soracağız" dedi.

'MECLİS BAŞKANI KÜBA'YA ÖZEL UÇAKLA GİDİYOR'

Ağbaba, yeniden söz alarak, "Ben Meclis Başkanımızı hakikaten tebrik ediyorum. Sürahi göndermiş, damacanayı kaldırmış ama Küba'ya uçakla gidiyor, yine Meksika'ya uçakla gidiyor. Bakın, Mardin'e özel uçakla gidiyor, Anıtkabir'e otobüsle gidiyor. Makam arabaları, korumaları da ardından gidiyor. Yani ben dikkatinizi çekmek için söyledim ama hakikaten bu tasarruf tedbirleri önemli. Şimdi, geçen Sayın Bakan Malatya'ya gitti, Malatya'da 2 tane minibüsle geziyorlar ama nasıl gitmiş? Özel uçakla" diye konuştu.

'BENİM PARTİM DE İSRAF YAPIYORSA YANLIŞ'

AK Parti milletvekilleri, Ekrem İmamoğlu ve gazetecilerin gerçekleştirdiği Roma gezisini gündeme getirerek Ağbaba'yı eleştirdi. Bunun üzerine söz alan Ağbaba, "İsrafı bizim parti de yapıyorsa, israfı ben de yapıyorsam yanlıştır. Bakın memleket, insanlar açlıktan ölürken bu tür israflar doğru değil. Ama bu israf için İstanbul Belediyesi'ne laf söyleyenler 8 tane uçağa laf söylemiyorlar" ifadelerini kullandı.

'MECLİS BAŞKANI OLURSAN BOTLA GİDERSİN'

Ağbaba'nın sözlerinin ardından AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin söz alarak, "Şimdi, bir gün Meclis başkanı olursan Sayın Ağbaba, Küba'ya botla gidersin, tamam. Bu işin gecikmesiyle ilgili eleştirileriniz temelinde oturttuğunuz siyasal bir durum vardı. Aslında, Sayın Başkan, Sayın Vekilimiz belki biraz da ona itirazen söyledi. Yani mevzuat gecikir, size göre erkendir, bize göre geçtir ama 'Siz bu uygulamayı geciktirerek birilerinin bu işi suistimal etmesine, birilerinin garibanın üç beş kuruşunu veyahut da yatırımcının parasını çarçur etmesine uygun bir zemini bilerek ayakta tuttunuz. Bu yüzden bu işi geciktirdiniz', tarzı bir siyasal eleştiri yaptığınız için o geciktirme meselesine şerh düştüğünü düşünüyorum. Ben de bundan dolayı şerh düşüyorum. Eğer bu iş bu kadar gecikti diye bir şikayetiniz varsa elinizde engel mi vardı? Verseydiniz yasa teklifini, kanun teklifini, komisyonda görüşseydik" diye konuştu.

'YASA TEKLİFİ KOMİSYONDAN GEÇTİ'

Komisyon da yaşanan tasarruf tartışmalarının ardından yasa teklifinin maddelerine geçildi. Maddeler üzerine milletvekilleri görüşlerini paylaştıktan sonra 19 maddeden oluşan teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Teklifin önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Milletvekili Veli Ağbaba Malatya Politika Güncel Haberler

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