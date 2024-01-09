Cevdet Yılmaz: Türkiye Yüzyılı Huzurun Yüzyılı Olacak

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İstihbarat yapısıyla, kolluk güçleriyle, bütün unsurlarımızın aynı hedefe yönelmesi terörle mücadelede en büyük pay sahibi unsurlardan biri oldu. İnşallah bunun sonuçlarını ülke olarak göreceğiz. ' Türkiye Yüzyılı', huzurun yüzyılı olacak inşallah" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda 10 Ocak İdareciler Günü nedeniyle düzenlenen Valiler Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, güven ve huzurun olmadığı yerde ekonominin de olmadığını belirterek, "Terörün iki tür maliyeti var. Birincisi doğrudan maliyet. Hiç hesaba kitaba gelmeyecek can kaybı. İnsanımızın canına verilen zarar. O bir tarafa. Diğer taraftan yaktıkları, yıktıkları yerler oluyor. Bunlar doğrudan maliyet; ama bir de ekonomide 'Alternatif maliyet' dediğimiz bir kavram var. Terör nedeniyle, olmayan işler nedeniyle, doğabilecek faydadan uzaklaşmamız, bunun getirdiği maliyet. Kullanılmayan yaylalar, yapılmayan yatırım, yapılmayan ticaret; bütün bunlar aslında bir maliyet. Dolayısıyla asıl büyük ekonomik maliyeti terörün, bu dolaylı maliyet. Bunun da en büyük acısını doğuda, güneydoğuda yaşayan insanımız çekti. Bu kayıpları, bu acıları yaşadı" ifadelerini kullandı.

'TERSİ SÜRECE GİRİLDİ'

Terörün oluşturduğu dolaylı maliyetin kalkınma sürecine büyük darbe vurduğunu kaydeden Yılmaz, "Ülke genelinde bir maliyet oluşturdu. Bölgede de daha büyük maliyetler oluşturdu. Şimdi ise tam tersi bir sürece girmiş durumdayız. Terörün bitmesi, güvenliğin oluşması da doğrudan ve dolaylı birçok fayda üretiyor. Burada da inşallah daha büyük kalkınma sürecini hep birlikte göreceğiz. Terörle mücadele en etkili unsurlardan biri il bazında koordinasyon. Farklı kurumların, farklı yerlere çekmediği yine aynı hedefe dönük çalıştığı, istihbarat yapısıyla, kolluk güçleriyle, askeriyle, bütün unsurlarımızın aynı hedefe yönelmesi terörle mücadelede en büyük pay sahibi unsurlardan biri oldu. İnşallah bunun sonuçlarını ülke olarak göreceğiz. ' Türkiye Yüzyılı' huzurun yüzyılı olacak inşallah. Demokrasinin, kalkınmanın yüzyılı olacak. İnsanımızın temel hak ve hürriyetlerini en rahat şekilde yaşadığı ve ekonomimizin hızlı bir şekilde büyüdüğü bir dönem olacak" dedi.

'TEHDİTLERİN TAMAMI YOK EDİLDİ'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, türlü zorluklarla kurulan Cumhuriyet'in bir asrı geride bıraktığına işaret ederek, "Bu bir asır içinde vatanımızın bekasına, bağımsızlığına ve güvenliğine yönelen tehditler oldu. Hamdolsun bu tehditlerin tamamı yok edildi ve yok edilmeye de devam ediliyor. Milletimizin zenginliği olarak gördüğümüz farklılıklarını, ayrıştırmaya, çatıştırmaya ve huzursuzluğa sevk etmek isteyen hevesler başarıya ulaşamadı ve inşallah ilelebet de başarıya ulaşamayacak. Binlerce yıllık kardeşliğimiz, bu hainliklere geçit vermedi. Dini, dili, rengi her ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes, bu vatanın asli unsurudur. Bu gerçeği hiçbir güç, hiçbir emel değiştiremez. Bizim bütün saldırılara, bütün tuzaklara en güçlü kalkanımız, devletimizle milletimizin arasında sarsılmaz derecede güçlü olan bağdır" diye konuştu.

'TERÖR ÖRGÜTÜ ARTIK KAYBETMİŞTİR'

Yerlikaya, 'Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda huzurun yüzyılı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Huzurun teminatı siz valilerimizsiniz. 600 bin personeliyle 'Kara Vatan'da, 'Mavi Vatan'da, 'Siber Vatan'da, yılın 365 günü, gece gündüz demeden, büyük bir inanç, azim ve ferasetle çalışan İçişleri Bakanlığı ailesi olarak bizleriz, hepimiziz. Nihai hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye'dir. Bu hedefe de inşallah bütün kurumlarımızın, bütün yöneticilerimizin fedakarlık ve üstün gayretleriyle ulaşacağız. Terörle, o hainlerin iş birlikçileriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, suç odaklarıyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Bunu öyle sadece bir laf olarak söylemiyorum. Bu mücadelede nice yiğitlerin alın teri, emeği var, kanı var, canı var. 40 yılı aşkın bir süredir milletimizin kardeşliğine pusu kuran bölücü terör örgütü artık kaybetmiştir, kaybetmeye de mahkumdur. Terörün istismar alanları artık ülkemizde söz konusu dahi değildir. Devletimiz milletiyle bir bütün olmuştur. Peki duracak mıyız? Asla. Artık terörün kapımıza dayanmasını beklemiyor, terör tehdidi nereden geliyorsa, nerede bir terörist varsa kaynağında etkisiz hale getiriyoruz. Nihai hedefimiz, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize devam etmektir."

'ZEHİR TACİRLERİNİ TERÖRİSTLERLE EŞ DEĞER GÖRÜYORUZ'

Tüm terör örgütleriyle mücadelenin durmaksızın devam edeceğini vurgulayan Yerlikaya, "Sadece bölücü terör örgütü mü? FETÖ'sünden DEAŞ'ına, sol terör örgütlerinden diğer tüm terör örgütlerine kadar, aziz milletimizin canını yakmaya çalışan kim varsa, nefeslerini kesiyoruz, kesmeye de devam edeceğiz. Organize suç örgütleri; sokaklarımızda, caddelerimizde, mahallelerimizde, suçta kibirlenen, şehir eşkıyalığına soyunan kim varsa devletin demir yumruğu tepelerine inmeye devam edecek. Kamu düzeninden ve milletimizin huzurundan bir adım dahi taviz vermeyeceğiz. Biliyorsunuz sabahta hayır vardır. Şafak sökerken de gün batarken de bu suç örgütlerine operasyonlar düzenliyoruz ve her sabah sosyal medya hesaplarımdan bu operasyonları paylaşıyorum. Zira, İçişleri ailesi olarak birlikte verdiğimiz bu mücadelenin nasıl kararlı bir şekilde sürdüğünü basın da kamuoyu da bilsin istiyoruz. Zehir tacirleri, başta geleceğimiz olan çocuklarımızı, gençlerimizi zehirlemeye cüret edenlere hayatı zehrediyoruz, zehretmeye de devam edeceğiz. Çünkü zehir tacirlerini teröristlerle eş değer görüyoruz" diye konuştu.