Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Akdeniz Karpaz Üniversitesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Akdeniz Karpaz Üniversitesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarını sürdürüyor. Yılmaz Akdeniz Karpaz Üniversitesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törende konuşma yapan Yılmaz, "2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni vesilesiyle Akdeniz Karpaz Üniversitesi'nde bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın en kalbi selamlarını ve başarı dileklerini iletiyorum. Farklı ülkelerden gelerek Akdeniz'in kalbinde buluşan ve mezuniyet coşkusunu paylaşan tüm mezunları gönülden tebrik ediyorum. Akdeniz'den dünyaya açılan bu çok kültürlü yolculuğunuzun; tecrübeyle, başarıyla ve ortak insanlık idealleriyle devam etmesini diliyorum. Kuruluşundan bu yana eğitim, araştırma ve yenilik odaklı bir gelişim sergileyen Akdeniz Karpaz Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti'ne, yöneticilerine ve tüm akademik kadrosuna teşekkür ediyorum" dedi.

Kıbrıs Adası'nın geçmişten bugüne kadar ilmin, eğitimin ve kültürel sürekliliğin kök saldığı, vakıf geleneğiyle şekillenmiş bir eğitim coğrafya olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Osmanlı döneminde Lefkoşa'daki Arabahmet ve Bayraktar Medreseleri ile Gazimağusa'daki Kutup Osman Medresesi, bu topraklardaki kurumsal eğitim geleneğinin birer örneğidir. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren üniversiteler, bu tarihi mirası çağın yükseköğretim vizyonuyla bütünleştirerek bilimsel gelişmeye katkı sunmaya devam etmektedir" diye konuştu.

"Bu küresel resim içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversiteleri, dikkat çekici bir gelişim zeminine sahiptir"

KKTC'nin, uygulanan ambargolara rağmen yükseköğretim alanında önemli bir başarı hikayesi yazdığını belirten Cevdet Yılmaz, "Üniversiteler, KKTC'nin dünyaya açılan en güçlü kapılarından biri haline gelmiştir. UNESCO istatistiklerine göre dünya genelinde 250 milyona yakın öğrenci yükseköğretim sistemine kayıtlıdır. Bu sayının 2040 yılında 600 milyonu aşacağı öngörülmektedir. Kendi ülkesi dışında öğrenim gören uluslararası öğrenci sayısının ise 2025 yılı itibarıyla 8 milyona ulaşması beklenmektedir. Bu eğilim, üniversitelerin 'uluslararasılaşma' ve kalite odaklı çalışmalarında öğrenci hareketliliğini stratejik bir öncelik haline getiriyor. Böylesi rekabetçi bir ortamda üniversitelerin, araştırma kapasitesi, yayın kalitesi, dijital altyapı uyumluluğu ve uluslararası görünürlük gibi alanlarda kendilerini sürekli geliştirmeleri büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Akademik alandaki ilerlemelerin üniversitelerin bulundukları bölgelere ekonomik hareketlilik, istihdam katkısı ve yerel kalkınmayı destekleyici etkiler sağladığını kaydeden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bu küresel resim içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversiteleri, dikkat çekici bir gelişim zeminine sahiptir. İklimi, güvenli ve öğrenci dostu yaşam koşulları, Türkiye ile sahip olduğu yapısal iş birlikleri ve artan uluslararası öğrenci ilgisi bu yapıyı destekleyen başlıca unsurlar arasındadır. Diğer ada ekonomilerinde olduğu gibi, KKTC'de de sanayi ve ticaretin sınırlı yapısı; turizm ve yükseköğretimi ülke ekonomisinin lokomotifi haline getirmiştir. Son yıllarda hem Türkiye'nin yönlendirici rolü hem de KKTC makamlarının gayretleriyle bu potansiyelin daha fazla açığa çıktığına şahit oluyoruz. Türkiye ve KKTC arasındaki yükseköğretim iş birliği; akademik hareketlilik, çift diploma programları ve ortak araştırma projeleri gibi alanlarda gelişmektedir. Son beş yılda toplam 150 milyon lirayı aşan kaynak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerine sağlanmış durumdadır" şeklinde konuştu.

TÜBİTAK ortaklığıyla yürütülen AR-GE projelerinin, genç bilim adamlarının önünü açtığını ve adanın bilgi toplumuna dönüşme hedefini desteklediğini söyleyen Yılmaz, "Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile KKTC Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) arasındaki kurumsal iş birliği ise KKTC yükseköğretim sisteminin kalite güvencesi ve yönetişim açısından güçlenmesini sağlamaktadır. Nisan ayında YÖK Başkanı Erol Özvar, KKTC'ye bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda KKTC üniversitelerinde; Akademik Mükemmeliyet ve Kalite Güvencesi, Üniversite-Özel Sektör İş Birliğinin Güçlendirilmesi, Dijital Dönüşüm ve Eğitim Teknolojilerinde Altyapı Gelişimi, Nitelikli İnsan Kaynağı ve Akademik Kadro Gelişimi ile uluslararası öğrenci hareketliliği konuları öne çıkan temel alanlar olarak ortaya konmuştur. Türkiye Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) ile KKTC'deki kayıt sisteminin (YÖKAS) entegre edilmesi önemlidir. Böylece dijital kabul mektubu uygulamasının hayata geçirilmesi ile öğrenci kabul süreçlerinde şeffaflık ve güvenilirlik düzeyini önemli ölçüde artırmıştır" dedi.

"KKTC'deki üniversitelerimizi, daha güçlü bir akademik ve sosyal altyapıyla desteklemek, geleceğe yapılacak en değerli yatırımdır"

Cevdet Yılmaz, "2024-25 Öğretim yılında Kuzey Kıbrıs'taki 24 üniversitede kayıtlı toplam öğrenci sayısı 102 binin üzerine çıkmıştır. 5 bin 700'den fazla akademisyen bu üniversitelerde görev yapmaktadır. Yükseköğretimde sayısal genişleme önemli bir kazanımdır; fakat sürdürülebilir başarı, ancak nitelikli insan kaynağı, etkin araştırma kültürü ve kurumsal ihtisaslaşma ile mümkündür. Bu nedenle, her üniversitenin kendi güçlü yönlerine odaklanarak ihtisaslaşması; belirli alanlarda derinleşmesi ve bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarına özgün çözümler üretebilmesi büyük önem taşımaktadır. KKTC üniversitelerinin geleceği; bölgenin kalkınma önceliklerine duyarlı, üretken, çözüm odaklı gençler yetiştirmesiyle şekillenecek, biz buna inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde KKTC, yükseköğretimde kaliteyi esas alan, dijital çağa uyumlu, daha üretken ve rekabetçi bir yapıya kavuşacak, buna inanıyoruz. Altını çizerek özellikle ifade etmek istiyorum: Bu sürecin merkezinde; üniversite-sanayi iş birlikleri, uluslararası öğrenci hareketliliği ve nitelikli insan kaynağı yer alacaktır. Çünkü bilgi varsa gelecek vardır. İnsan varsa umut vardır. Umudumuz, KKTC'nin Akdeniz'in ortasında parlayan yarınlarındadır" diye konuştu.

"Ambargolarla, izolasyonlarla bu aziz milleti durdurabileceklerini sananlar yanıldılar"

Üniversitenin, gençlere çok boyutlu düşünmeyi, analiz etmeyi ve çağını doğru okumayı öğreten bir ekosistem olduğuna değinen Yılmaz, "Konferanslar, paneller ve sosyal etkinliklerle zenginleşen üniversite hayatı, gençlerin entelektüel ve kültürel gelişimine büyük katkı sunar. Bu nedenle KKTC'deki üniversitelerimizi, daha güçlü bir akademik ve sosyal altyapıyla desteklemek, geleceğe yapılacak en değerli yatırımdır. Ambargolarla, izolasyonlarla bu aziz milleti durdurabileceklerini sananlar yanıldılar, yine yanılacaklar. KKTC, bilimle, eğitimle, inovasyonla ve yetişmiş insan kaynağıyla bu baskıları yerle bir edecek, hak ettiği konuma mutlaka ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Yapay zeka, dijital teknolojiler, siber güvenlik, yeşil ekonomi, sağlık teknolojileri ile dünyanın başka bir yere gittiğini kaydeden Cevdet Yılmaz, "Gelecek ve geleceğin meslekleri bu alanlarda şekilleniyor. Biz de üniversitelerimizi bu vizyonla hazırlıyor, onları bilgi üreten değil, aynı zamanda istihdam ve kalkınma sağlayan yapılar haline getiriyoruz. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de KKTC'nin yanındadır; üniversitelerin her açıdan gelişmesi için yanında olmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

"Bugün mezun olan kardeşlerimiz, KKTC'nin önceliklerine cevap veren bu vizyonun en güçlü yansımasıdır"

KKTC'nin toplumsal ve ekonomik dinamiklerine uyumlu programlarıyla Akdeniz Karpaz Üniversitesi'nin bölgesine değer katan, çözüm odaklı bir yükseköğretim anlayışını temsil ettiğini söyleyen Yılmaz, "27 farklı ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapan üniversite, adeta bir uluslararası etkileşim merkezidir. Akdeniz Karpaz Üniversitesi, KKTC'nin potansiyeliyle uyumlu 'Yetenek Temelli Eğitim' modeliyle öğrencilerini geleceğin ihtiyaçlarına göre donatmaktadır. Havacılık ve Turizm gibi öncelikli alanlarda yakalanan yüzde 89'luk istihdam oranı, bu yaklaşımın sahaya yansıyan en net sonucudur. Bugün mezun olan kardeşlerimiz, KKTC'nin önceliklerine ve sektör ihtiyaçlarına cevap veren bu vizyonun en güçlü yansımasıdır. KKTC'nin gelişen sektörlerinde katkı sunmaya devam eden her biriniz, bu ülkenin kalkınma yolculuğuna ortak olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında öğrencilere seslenen Cevdet Yılmaz, "Kendi ülkelerinize döndüğünüzde elde ettiğiniz bilgi birikimini ve çok kültürlü deneyiminizi toplumsal faydaya dönüştürecek adımlar atacağınıza inancımız tamdır. Hayatınızın en önemli dönüm noktalarından birini başarıyla aşmış bulunmaktasınız. Hepinizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Bu vesileyle, 2024-2025 Akademik Yılı mezuniyet törenine katılan tüm öğrencilerimizi bir kez daha gönülden kutluyorum. Başta Sayın Rektör olmak üzere, üniversitemizin değerli akademik kadrosuna, fedakarca emek veren idari personeline ve tüm üniversite ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu duygularla hepinizi bir kez daha sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum" şeklinde konuştu. - LEFKOŞA