Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin 30. Yıldönümünde Konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevlet Yılmaz, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, " Kırgızistan'ın bağımsızlığını tanıyan ve Bişkek'te büyükelçilik açan ilk ülke olma gururunu her zaman taşıyacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevlet Yılmaz, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kırgızistan Başbakanı Adılbek Kasımaliyev ile Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi'nin kuruluşunun 30'uncu yıldönümü vesilesiyle Toktogul Satylganov Kırgız Milli Filarmoni Orkestrası tarafından düzenlenen konsere katıldı. Üniversite ile ilgili belgesel gösterimi ve iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başlayan tören konuşmalarla devam etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, ziyaretinin Kırgızistan ile Türkiye arasında kardeşliğin en önemli nişanelerinden olan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin kuruluşunun 30'uncu yıldönümüne denk gelmesinin bir kıvanç kaynağı olduğunu belirterek, "30. Yılınız kutlu olsun diyorum. Tanrı dağların eteklerinde 30 yaşına gelen bu çınar daha nice yıllar yaşasın" ifadelerini kullandı.

Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ilişkilere değinen Yılmaz, "Türkistan'ın kadim milletlerinden Kırgız halkıyla ortak bir kültür, dil, inanç ve medeniyete sahibiz. Kırgızistan'ın bağımsızlığını tanıyan ve Bişkek'te büyükelçilik açan ilk ülke olma gururunu her zaman taşıyacağız. Türkiye ve Kırgızistan'ın kurucu üyeleri arasında yer aldığı Türk Devletleri Teşkilatı da günümüzde etkinliği ve önemi giderek artan bir uluslararası teşkilat haline gelmiştir. Bugün de bu teşkilatın dönem başkanlığını Kırgızistan son derece başarılı bir şekilde yerine getirmektedir. Bu bakımdan da tebrik ediyoruz. Yarın bu teşkilatın önemli bir toplantısına da iştirak edeceğiz" dedi.

Yılmaz, Türk-Kırgız kardeşliğinin sonraki nesillere aktarılmasının, iki ülke arasındaki bağların daha da güçlendirilmesinin yolunun eğitimden geçtiğine dikkati çekerek, "Bu anlayışla 1992 yılında imzaladığımız eğitim anlaşması kapsamında ortak okulumuz Türk-Kırgız Anadolu Lisesi ile Anadolu Kız Meslek Lisesi eğitim faaliyetlerine başlamıştı. Bundan 30 sene önce 1995 yılında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitemizin temellerini attık. İlk kuruluş gününden bugüne kadar bu kıymetli üniversiteye değer katan hizmet eden herkese yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bir ülkenin en büyük sermayesinin insan olduğunu söyleyen Yılmaz, "Donanımlı nitelikli bir nesil yetiştiren ülkeler dünyada da yükselirler. Dolayısıyla Manas Üniversitemizin bu en kıymetli varlığımız olan gençlerimize değer katmasına vesile olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"Kültegin ile Manas'ın miraslarından güç alıyoruz"

Yılmaz, Manas Üniversitesi'ne 30 yıl armağanı olarak tıp fakültesine öğrenci almaya başladıklarını söyleyerek, "Hazırlık sınıfını ve ilk 3 yılını Manas'ta okuyacak olan öğrencilerimiz 6 yıllık tıp eğitiminin son 3 yılını Türkiye'de sağlık bilimleri üniversitesinde okuyacak. Hayırlı olsun" dedi.

Kasımaliyev, ise Türk halkları arasındaki kardeşlik bağlarına değinerek, "Eski Türk dünyasının, eski Turan'ın, Göktürklerin, Oğuzların, Alaşların rüzgarı şimdi de bizim kalplerimizde atıyor. Biz Cengiz Aytmatov ile Nazım Hikmet'in sözlerinden, Kültegin ile Manas'ın miraslarından güç alıyoruz. Bugün halkların birliğini ve beraberliğini, dostluğunu yücelten bayram. Kardeşlik bağımızı bilim dünyasını güçlendiren kutsal yerde, bilim merkezi Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin töreninde bir araya geliyoruz. Hepimizi Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Bakanlar Kurulu adına üniversitenin kuruluşunun 30'uncu yıldönümü ile tebrik ediyorum" dedi.

Etkinlik Kırgız ve Türk sanatçıların seslendirdiği konser gösterisiyle devam etti. - BİŞKEK