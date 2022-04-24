Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Vefa İftarı' programına katıldı Açıklaması

YOZGAT (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "HDP'yi görüyorsunuz, sözde Ermeni soykırımı tanınsın diye milletin Meclisinde millete hakaret edercesine teklif veriyorlar. TBMM çatısı altında, millete iftira atmak, fikir terörüdür." dedi.

Oktay, Yozgat Konfederasyonu tarafından düzenlenen "Vefa İftarı" programında yaptığı konuşmaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı ve birlikte iftar bereketini paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Birlik, beraberlik, dayanışmanın, Yozgat'ın kültürel ve toplumsal özelliklerinden birisi olduğunu ifade eden Oktay, büyüklerinin konak sedirlerinde, tandır başlarında kendilerine bir ve beraber olmayı yaşatıp örnek olduklarını söyledi.

Oktay, memleketin değer ve geleneklerini kardeşlik iklimi içinde sahiplenip yaşatmaya çalıştıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu salonda bulunan, memleketinden hiçbir şekilde kopmamış siz kıymetli hemşehrilerimin, toprağımızın değerlerine güçlü bağlarla bağlı olduğunu biliyorum. Bizim de kalbimiz her daim baba ocağımız Yozgat'tadır. Her fırsatta hemşehrilerimizle bir araya gelmeye gayret gösteriyoruz. Ramazanın ilk haftası iftar programı vesilesiyle Yozgat'taydık. Yozgat'ın gelişmesi yönünde atılan adımları yerinde değerlendirerek hemşehrilerimizle hasbihal ettik. Yozgat'tan yol ve dava arkadaşlarımızla zaten sıklıkla Ankara'da bir araya geliyor Yozgat'ın yerelden kalkınması için güçlü şekilde katkımızı veriyoruz. Farklı alanlarda faaliyet gösteren siz kıymetli hemşehrilerimin de memleketimize katkı sağlamak hassasiyetiyle çalıştığına inanıyorum. Beraberliğimizin, dayanışmamızın ve kardeşliğimizin ramazan vesilesiyle perçinlenmesini, memleketimize ve ülkemize verdiğimiz katkıların artarak sürmesini temenni ediyorum."

"Türkiye demek çözüm demektir"

Türkiye'nin küresel istikrar ve bölgesel güvenliğin tesisi için anahtar ülke konumunda olduğunu vurgulayan Oktay, "Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve liderliği sayesinde uluslararası alanda bugün Türkiye demek çözüm demektir." ifadesini kullandı.

Oktay, bunu Balkanlar'da, Irak'ta, Libya'da, Karabağ'da ve daha birçok yerde olduğu gibi bugün de Rusya-Ukrayna krizinde gördüklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dünyadaki tüm ülke liderleri ile rahatça diplomasi yürütebilen sayılı liderlerden olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin, hiçbir yer, ülke, kuruluş veya kişiden izin almaya ihtiyaç duymadan çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yaptığını ve yapmaya da devam etmekte olduğunu dile getiren Oktay, şöyle konuştu:

"Suriye'de, Irak'ta, terör koridoru oluşturmak amacıyla örgütlere binlerce tır silah yardımı yapanlar, bölgede, Türkiye'yi işlevsiz hale getirme hayali kurdular. Terörden beslenenler, her koldan tehditleri artırarak Türkiye'ye diz çöktürebileceklerini sandılar. Bunlara karşı biz daima hakkı haykırdık, 'adalet yerini bulmuyorsa kendi göbeğimizi kendimiz keser, gereğini yaparız' dedik ve yapıyoruz. Önce ülkemizin güney sınırlarında oluşturulmaya çalışılan terör bataklığına karşı çıkarak bölgede oynanan tiyatroya 'dur' dedik. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Bahar Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatları ile terör örgütünün sınırlarımızla olan irtibatını tamamen kesmiş durumdayız.

Terörü kaynağında kurutmak üzere bugün de Pençe-Kilit Harekatıyla Irak'ın kuzeyindeyiz. İçinde bulunduğumuz bu mübarek günlerde, ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için vazifede olan tüm güvenlik güçlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Rabb'im kahraman ordumuzu muzaffer kılsın. İstanbul'da şehit verdiğimiz polis memuru hemşehrimizi ve eli kanlı terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadelede şehit verdiğimiz evlatlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, ailesi, yakınları ve milletimize baş sağlığı diliyorum."

"Terörün uzantılarıyla mücadele ediyoruz"

Oktay, terörün kökünü kurutmak için bir taraftan sahada çabaların sürdüğünü bir taraftan da terörün uzantılarıyla mücadele ettikleri belirterek, "İşte HDP'yi görüyorsunuz, sözde Ermeni soykırımı tanınsın diye milletin Meclisinde millete hakaret edercesine teklif veriyorlar. TBMM çatısı altında, millete iftira atmak, fikir terörüdür." dedi.

Milletin meclisinde, tarihe kara çalmanın, Türkiye ile Ermenistan arasında başlayan normalleşme sürecinin temeline dinamit koymak olduğunu belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Bu süreci baltalamak isteyenlerin sesi, bugün hem içerden hem dışardan geliyor. ABD Başkanı Biden'ın gaflet dolu 24 Nisan mesajını da bu vesileyle şiddetle kınıyorum. Biz yıllardır Türkiye'yi sıkıştırmanın aracı olarak kullanılan Ermeni meselesinde daima bir adım önde olduk. Konunun tartışılmasından, tezlerimize aykırı fikirlerin serbestçe dile getirilmesinden asla rahatsızlık duymadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği gibi hakikatin kıvılcımı, fikirlerin yasaklanmasından değil, müsademe-i efkardan yani fikirlerin çarpışmasından doğar. Türkiye'de bu konuda her türlü yayına ve arşive ulaşmak mümkündür. Bu anlayışla yıllardır muhataplarımıza çağrıda bulunuyoruz. Gelin, bu tartışmayı siyasetin meselesi olmaktan çıkarıp, tarihçilerin konusu haline getirelim. Gelin, acılarımızı yarıştırmayalım. Yaraları kanatmanın değil birlikte iyileştirmenin mücadelesini verelim."

"Yozgat'ta başka, Diyarbakır'da başka konuşuyorlar"

Oktay, HDP'nin milli değerleri ayaklar altına alan tutumunun sadece sözde Ermeni soykırımı önerisiyle bitmediğini, şanlı ordunun terörle mücadelesine karşı da naralar atmakla meşgul olduklarını söyledi. Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"6+1'lik kaybedenler kulübü de bunlara bir kez olsun sesini çıkarıp, milletten yana tavır alamıyor. Bilakis birlikte hareket ediyorlar. Yozgat'ta başka, Diyarbakır'da başka konuşuyorlar. Onların tek derdi sabah akşam ne tweet atsam, hangi senaryoyu yazsam, hangi tiyatroyu oynasam. Milletin derdiyle bir dertleri yok. Biz, 20 yıldır olduğu gibi istikametimizi milletimizden yana belirledik. Etrafımızdaki ateş çemberine rağmen istikrar ortamı, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat dedik. Geçtiğimiz birkaç haftada Tokat Havalimanı, Malatya Çevre Yolu, Kemer-Kumluca Yolu Phaselis Tüneli ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi önemli altyapı yatırımlarının açılışlarını gerçekleştirdik. İhracatımız mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 19,8 oranında artışla 22 milyar 708 milyon dolar olmuş, tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracatı gerçekleşmiştir."

"İç Anadolu'nun ilk ve tek rafting parkuru Yozgat'ta kuruluyor"

Fuat Oktay, tüm illerde olduğu gibi Yozgat'ta da yatırımların hızla devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yerköy OSB-2'deki yatırımlara ilaveten Merkez Bozok ve Boğazlıyan organize sanayi bölgelerindeki ilerlemeler, hızlanan TOKİ projeleri ve gençlik merkezleri Yozgat'ta yükselen yatırımlardan sadece bir kaçı. İç Anadolu'nun ilk ve tek rafting parkuru Yozgat'ta kuruluyor. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı ve Yozgat Havalimanı artık hemşehrilerimizi ağırlamak için gün sayıyor. Lise ve Sivas Caddeleri arasındaki alana inşa edeceğimiz büyük ölçekteki kütüphane, çocuklarımızın, gençlerimizin ve yetişkinlerin cazibe merkezi olacak. Önümüzdeki dönemde, refahı artırarak, milletimizin geleceğine yönelen tehditleri bertaraf edecek ve Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."