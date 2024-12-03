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Putin ile Suriye'yi görüşen Erdoğan'dan Esad için dikkat çeken öneri: Rejim siyasi çözüm sürecine dahil olmalı

Putin ile Suriye'yi görüşen Erdoğan'dan Esad için dikkat çeken öneri: Rejim siyasi çözüm sürecine dahil olmalı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke ilişkileri yanında Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ederken Suriye'de adil ve kalıcı çözüm için çabaladığını, bu süreçte Suriye rejiminin siyasi çözüm sürecine angaje olması gerektiğini vurguladı.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında başlayan çatışma sürüyor. Türkiye'nin yanı başındaki savaşla ilgili diplomasi trafiğini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri yanında Suriye'deki son gelişmeler, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

"REJİM, SİYASİ ÇÖZÜM SÜRECİNE DAHİL OLMALI"

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Erdoğan, Türkiye'nin bir yandan Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ederken öte yandan Suriye'de adil ve kalıcı çözüm için çabaladığını, bütün bunlarla birlikte bölgede diplomasiye daha fazla alan açılmasının önemli olduğunu, bu süreçte Suriye rejiminin siyasi çözüm sürecine angaje olması gerektiğini vurguladı.

"TÜRKİYE, ELİNDEN GELEN TÜM GAYRETİ GÖSTERİYOR"

Erdoğan, Suriye'de yaşanan son gelişmeler bağlamında en önemli hususun sivillerin zarar görmemesi olduğunu, Suriye'nin daha büyük istikrarsızlıklara kaynaklık etmemesi gerektiğini ve Türkiye'nin Suriye'de sükunetin sağlanması için elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki son gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadele konusunda Türkiye'nin kararlı tutumunu sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

Putin ile Suriye'yi görüşen Erdoğan'dan Esad için dikkat çeken öneri: Rejim siyasi çözüm sürecine dahil olmalı

ERDOĞAN'IN SURİYE DİPLOMASİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını, gidişatın kötüye gitmesini engellemek için Beşar Esad'ın siyasi sürece dahil olması gerektiğini belirtmişti. İletişim Başkanlığı, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin önceliğinin sınırlarının ötesindeki sükunetin korunması ve sivil halka zarar verilmemesi olduğunu belirtirken Suriye'nin birliğine, istikrarına, toprak bütünlüğüne önem verildiğini ve bu konuda Irak ile aynı noktada olduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Rejimi'nin durumun daha kötüye gitmesini önlemek için gerçek bir siyasi sürece angaje olmaları gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin millî güvenliği ve çıkarları doğrultusunda gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarını engellemek için adımlar attığını ve atacağını ifade etti."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Suriyedeki kaosun mimarı rte

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