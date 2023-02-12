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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Al Sani ile görüşmesi başladı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Al Sani ile görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesi başladı. Al Sani, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'yi ziyarete eden ilk lider oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi kabul etti.

DEPREM SONRASI GELEN İLK LİDER

Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bir araya geldi. Katar Emiri Şeyh Temim, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'yi ziyaret eden ilk lider oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Al Sani ile görüşmesi başladı

14 MİLYON DOLAR BAĞIŞ YAPMIŞTI

Katar Televizyonu, depremzedeler için "Yardım ve dayanak" ismiyle bir kampanya başlattı. Katar Emiri Şeyh Temim de kampanyaya, 14 milyon dolarlık katkı sağladı. Kampanyada şu ana kadar 70 milyon riyal (yaklaşık 19 milyon dolar) toplandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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