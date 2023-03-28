Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ı ziyaret ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Kapıda kameralara poz veren iki lider daha sonra görüşme yapmak üzere parti binasına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde parti lideri Fatih Erbakan ile bir araya geldi. Bina önünde gazetecilere poz veren iki isim, daha sonra toplantı yapmak üzere içeriye girdi.

CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILDILAR

Yeniden Refah Partisi geçtiğimiz cuma günü, Cumhur İttifakı'na katılma kararını açıklamıştı. İlk tur görüşmelerden sonuç çıkmamasının ardından Erbakan, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmiş, ardından partisi ittifaka dahil olmuştu. Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı çatısı altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını destekleyeceklerini açıklamış ancak seçime kendi parti logolarıyla gireceklerini söylemişti.

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