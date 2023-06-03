Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Kabinesini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Çankaya Köşkü'nde yeni kabinesini açıkladı. Buna göre; 2009-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı yapan Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı, MİT Müsteşarı Hakan Fidan Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Çankaya Köşkü'nde yeni kabinesini açıkladı. Buna göre; 2009-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı yapan Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı, MİT Müsteşarı Hakan Fidan Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı olarak atandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yerini korurken; geçen yasama döneminden bir grup başkanvekili ve bir genel başkan yardımcısı olmak üzere 4 eski milletvekili ve 3 bakan yardımcısı kabinede yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek resmen göreve başladı. TBMM'den sonra Anıtkabir'i ziyaret eden Erdoğan ardından Cumhurbaşkanlığı'ndaki Göreve Başlama Töreni'ne katıldı. Erdoğan törene katılan devlet ve hükümet başkanları için Çankaya Köşkü'nde verilen yemeğin ardından, yeni kabineyi açıkladı.

Bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 17 bakandan oluşan kabinede, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerlerini korudu. Geçen yasama döneminden eski AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Osman Aşkın Bak ve Cevdet Yılmaz olmak üzere 4 eski vekil kabinede yer alan isimler oldu.

Kabineye atanan bakanlar şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz (Eski TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı)

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç (Eski AKP Grup Başkanvekili)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Manihur Özdemir Göktaş (Cezayir Büyükelçisi)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan (Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyesi)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki (AKP Genel Başkan Yardımcısı)

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan (MİT Müsteşarı)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar (Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı)

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak (Eski Rize Milletvekili, eski Gençlik ve Spor Bakanı)

Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek (Eski Maliye Bakanı)

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya (İstanbul Valisi)

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin (Eski Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü)

Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler (Genelkurmay Başkanı)

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır (Eski Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı)

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı (Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı)

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat (Albayraklar Grubu Yönetim kurulu üyesi)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdülkadir Uraloğlu (Karayolları Genel Müdürü)