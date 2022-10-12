Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev, rövanş maçında karşı karşıya geldi

Mayıs ayında Ankara'daki görüşme sonrası masa tenisi oynayarak stres atan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, bu kez Astana'da rövanş maçı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mayıs ayında Ankara'da ağırladığı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e iade-i ziyarette bulundu. Erdoğan, mevkidaşı tarafından Astana'da havaalanında karşılandıktan sonra resmi tören düzenlendi. Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmelere geçildi.

MASA TENİSİ OYNADILAR

Görüşmelerin ardından liderler, yoğun çalışma programlarının stresini Ankara'da olduğu gibi yine masa tenisi oynayarak attı. Cumhurbaşkanı'nın raketi yine kendine has şekilde tuttuğu rövanş karşılaşmasından objektiflere renkli kareler yansıdı. Liderler daha sonra resmi akşam yemeğinde bir araya geldi.

İşte ikilinin karşılaşmasından kareler;