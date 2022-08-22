Erdoğan: 'TMO mısır alım fiyatını destek hariç, ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hasat dönemi yaklaşan mısır alım fiyatını destek hariç, ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacaktır. Mısır alım fiyatının üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık hiç kimsenin sadece parasının değerinden endişe ederek dövize ve altına yönelmesi için sebep kalmamıştır. Tasarruflarını hala döviz ve altında tutan vatandaşlarımızı, buralardaki kazançlarını da garanti altına alan Türk Lirası mevduatlara dönmeye davet ediyorum. Kendi alın terimizle, kendi kaynaklarımız ile kazandığımız parayı dövizde tutarak, başkalarının değirmenine su taşımaya, altında tutarak hareketsiz bırakmaya hiçbirimizin hakkı olmadığına inanıyorum. Unutmayınız hepimiz aynı Türkiye gemisinin içerisindeyiz. Bu gemi hızla yol alırsa kazanan hepimiz olacağız. Bu gemi güvenlik gibi ekonomi üzerinden açılan deliklerden de su alarak batarsa hepimiz boğulacağız. Kamu ve finans kuruluşlarından iş dünyamızı ve vatandaşlarımızı desteklemek için verdiğimiz, düşük maliyetli Türk Lirasını götürüp dövize veya altına yatırmak, Türkiye gemisinde delik açmak demektir. Devletin üretim ve istihdamı teşvik etmek için sağladığı kolaylıkları amacı dışında kullanmak Türkiye gemisinde delik açmak demektir. Evine, arsasına, arabasına, stoktaki malına, verdiği hizmete, sattığı ürüne, enflasyonla ve girdi maliyetleri ile izahı olmayan fiyatlar koyarak piyasanın dengesini bozmak Türkiye gemisinde delik açmak demektir. Sırf paradan para kazanmak adına yapabileceği yatırımı yapmamak, çalıştırabileceği işçiyi çalıştırmamak, üretebileceği ürünü üretmemek, satabileceği malı satmamak Türkiye gemisinde delik açmak demektir. Biz görünen ve görünmeyen yönleri ile tüm bu gelişmeleri harfiyen takip ediyoruz. Tespit ettiğimiz sorunların çoğunun hukuki değil, ahlaki temelli olduğunu gördüğümüz için kimi yerde, kamunun alternatif imkanlarını kullanarak, kimi yerde ikazlarımızı yaparak çözüm yolları arıyoruz" ifadelerini kullandı.

"TMO mısır alım fiyatını destek hariç, ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacak"

Piyasada denetimlerin sıklaştığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gıdadaki dengesiz fiyat artışlarına karşı kooperatif marketleri devreye soktuk. Dövize ve altına yönelen kredi akışlarının önünü kestik. Çay, fındık, buğday, arpa ve üzüm gibi tarım ürünlerine, üreticilerimizin alın terinin hakkı olan alım fiyatları verdik ve veriyoruz. Bu vesile ile mısır üreticilerimize de bir müjde vermek istiyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hasat dönemi yaklaşan mısır alım fiyatını destek hariç, ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacaktır. Mısır alım fiyatının üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Otomobil piyasasındaki oyunları bozacak bazı tedbirleri aldık ve gelişmelere göre yeni tedbirler alacağız"

Sosyal Konut Projesi'nden ve otomobil fiyatlarındaki fahiş artışlara müdahaleden de bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Düşük gelirli kesimlerin konut ihtiyacını karşılamak için 13 Eylül'de ayrıntılarını açıklayacağımız yeni bir atılımı da başlatıyoruz. Otomobil piyasasındaki oyunları bozacak bazı tedbirleri aldık. Gelişmelere göre yeni tedbirler alacağız. İstihdamı, temel işgücü eğitiminden uzmanlığa kadar her seviyede destekliyoruz. Kamu çalışanlarının ek gösterge meselesinden, sağlık çalışanlarının özlük hakları beklentilerine kadar da pek çok konuyu çözdük. Gençlerimizin umutlarını güçlendirecek her adımı atıyoruz" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızdan sadece sabır ve destek istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazine ve Maliye Bakanı ile ekibi başta olmak üzere, ekonomi ile ilgili tüm kurumlarımız güçlü bir koordinasyon içinde sorumluluklarını yerine getirmektedir. İnşallah önümüzdeki yılların ilk aylarından itibaren hayat pahalılığı ile mücadele başta olmak üzere, ekonomi programımızın olumlu etkileri daha ileriye götürülecek ve bu konuda kararlılığımız ispatlanacaktır. Vatandaşlarımızdan sadece sabır ve destek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Eş durumu ve benzeri talepler ile özür tayinine müracaat eden öğretmenlerimize, başvuruların istisnasız tamamının karşılandığı müjdesini de vermek istiyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eş durumu dolayısıyla tayin isteyen öğretmenlere de bir müjde verdiği konuşmasında, "Bu yaz yeni bir proje ile kapalı köy okullarını imar ederek, köy okulu, anaokulu, halk eğitim merkezini de içeren, Köy Yaşam Merkezleri haline getirdik. Okulların açıldığı tarihe kadar inşallah bin 500 köy yaşam merkezini faaliyete geçirmiş olacağız. Eş durumu ve benzeri talepler ile özür tayinine müracaat eden öğretmenlerimize, başvuruların istisnasız tamamının karşılandığı müjdesini de vermek istiyorum. Öğretmenlerimizin 60 yıllık büyük özlemi olan meslek kanunlarının çıkması ile birlikte uzman ve başöğretmenlik kadrolarına 614 bin 446 başvuru oldu. Bu öğretmenlerimizin büyük bölümü gerekli eğitimi tamamladılar. Yüksek lisans ve doktora yapmış olan 90 bine yakın öğretmenimiz yapılacak sınavdan zaten muaflar. Diğer öğretmenlerimize sınavı boykot çağrısı yapılmasını, en başta milli iradenin tecelligahı olan meclisimize saygısızlık olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Hastanelerimizin hasta yükünü azaltan aile hekimlerimizin temel ücretlerini de yine hasta yüküne orantılı bir model ile yeniden düzenledik"

Sağlık sisteminde en radikal dönüşümlerin gerçekleştiği hükümet olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu alanda atılan son adımlara da değindiği açıklamasında, "Mesleki Sorumluluk Kurulu oluşturularak hekimlerin mağduriyetine yol açan malpraktis sorunu çözüldü. Döner sermaye ek ödemesi uygulaması, üniversite hastaneleri dahil tüm sağlık kuruluşlarına teşmil ediliyor. Hekimlerin emekliliklerinde hak kaybına yol açan, bordro sistemindeki düzenlemeyi 2008 sonrasını kapsayacak şekilde tamamladık. Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerimizin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri ve daha kaliteli hizmet sunabilmeleri amacıyla, 85 bin yardımcı personel kadrosu açtık. Son olarak hastanelerimizin hasta yükünü azaltan aile hekimlerimizin temel ücretlerini de yine hasta yüküne orantılı bir model ile yeniden düzenledik" ifadelerini kullandı.

"(Kırsal Kalkınma Programı) Destek için gereken puan seviyesini 65'ten 30'a düşürüyoruz"

Kırsal kalkınma desteklerinden faydalanan vatandaşlara da müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilindiği gibi Kırsal Kalkınma Programının 11'inci çağrısı için projeler alınmaya devam ediyor. Programın kalan bütçesinden faydalanacak üretici sayısını artırmak amacıyla destek için gereken puan seviyesini 65'ten 30'a düşürüyoruz. Böylece 4 binin altında kalan desteklenecek proje sayısını 7 bin 714'e, yatırım tutarını da 5 buçuk milyar lirası hibe olmak üzere 10 milyar liraya yükselttik" açıklamasında bulundu.

(Utku Şimşek/İHA)