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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tarihi adım" olarak duyurdu: 34 harfli ortak alfabe hazır

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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ortak alfabe, ortak istikbalimizin ve geleceğe adım atmanın da nişanesidir. Ortak dili geliştirmek amacı ile ortak alfabe çalışması eylül tamamlandı. 34 harfli alfabede mutabık kalındı. Üyelerin bu alfabe ile gerekli dönüşümü tamamlaması gerek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11'inci Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, burada Ortak Türk Alfabesi projesi hakkında da açıklamalarda bulundu.

Türk dünyası için ortak alfabenin; ortak istikbalin ve geleceğe adım atmanın nişanesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu vesile ile özellikle ak sakallıların koordinasyonunda ortak dili geliştirmek amacı ile ortak alfabe çalışması eylül 2024'te tamamlandı. 34 harfli alfabede mutabık kalındı. Üyelerin bu alfabe ile gerekli dönüşümü tamamlaması gerek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Tarihi adım' olarak duyurdu: 34 harfli ortak alfabe hazır

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Ortak bir gelecek inşasını hedef alan kuruluşumuzun 15. yıl dönümünü idrak ettik. Gaspıralı'nın hatıra parasını sizlere takdir etmenin bahtiyarlığını duyuyorum. Zirve'nin Türk dünyası için hayırlara vesile olmasın rabbimden niyaz ediyorum. Teşkilatımız istikrar ve refah iklimini güçlendiren, örnek alınan platform haline gelmiştir.

Türk dünyasını ilelebet payidar kılacak güçlü irade bu masadaki tüm dostlarımda mevcuttur. Teşkilatımızı çok daha ileri taşıyacağız. Güney Kafkasya'daki 30 yıllık çatışma ardından barışa giden yolun kapıları açılmıştır. Azerbaycan'ın tarihi kazanımları en yakın zamanda barış anlaşması ile masada da perçinlemesini ümit ediyoruz.

"BM KARAR DAHİ ALAMIYOR DAHA DOĞRUSU ALMAK İSTEMİYOR"

Gazze başta olmak üzere soykırımın durdurulması noktasında uluslararası toplum kötü bir sınav veriyor. BM güvenlik konseyi karar dahi alamıyor daha doğrusu alma istemiyor. Netanyahu'nun ırkçı zihniyeti Filistinlileri yerlerinden etmeye niyetleniyor. Lübnan'da bir senede ölenlerin sayısı 3 bine yaklaştı yerlerinden edinenlerin sayısı 1. milyona yaklaştı. Türkiye olarak bu katliamları kabul etmiyoruz. Kalıcı barışı tesis etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

"AFGANİSTAN HALKININ YANINDAYIZ"

Savaşın en başından beri her iki tarafın masada olduğu müzakere sürecini, adil barışı destekliyoruz. Türk devletleri olarak barışa destek vermemiz önemli. Coğrafyamızın istikrarını Afganistan'daki gelişmelerden ayrı görmüyoruz. Afgan halkının yanındayız. Geçici yönetimin de insan haklarını esas alması kendilerine yeni kapı açacaktır.

"34 HARFLİ ALFABEDE MUTABIK KALINDI"

Geçen sene hayata geçirdiğimiz Türk yatırım fonunun faaliyete alınarak projelerimize destek sağlayacağından eminim. Yenilenebilir enerji için iş birliğimizi yoğunlaştıralım. Türk akademisi ve Türk Dil Kurumu tarafından Eylül ayında Bakü'de düzenlenen ortak alfabe komisyonunda ortak Türk alfabesinde mutabakata varılması tarihi adım teşkil etmiştir. Ortak alfabe, ortak istikbalimizin ve geleceğe adım atmanın da nişanesidir. Bu vesile ile özellikle ak sakallıların koordinasyonunda ortak dili geliştirmek amacı ile ortak alfabe çalışması eylül 2024'te tamamlandı. 34 harfli alfabede mutabık kalındı. Üyelerin bu alfabe ile gerekli dönüşümü tamamlaması gerek. Türk dünyası 2040 vizyonu ile belirlediğimiz hedefler için bugünkü kararların aramızdaki, ülkü birliğinin seviyesini tüm dünyaya ispatlayacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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