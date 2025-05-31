Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ve Bulgaristan cumhurbaşkanları ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ve Bulgaristan cumhurbaşkanları ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan, önce Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ardından da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki görüşmede de önemli konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

"TERÖRLE MÜCADELEDE VERİLEN DESTEK ARTARAK SÜRECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Somali'nin demokrasi yoluyla kalkınma vizyonuna destek olduğunu, terörle mücadelede Somali'ye verilen desteğin artarak süreceğini ifade etti. Türkiye'nin Somali ile enerji ve balıkçılık alanlarındaki dayanışmasının devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, bu alanlardaki işbirliğinin umut vadettiğini belirtti.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Mahmud'un yaklaşan Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ve Bulgaristan cumhurbaşkanları ile görüştü

İKİNCİ GÖRÜŞME BULGARİSTAN CUMHURBAŞKANI RADEV İLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonrasında ise Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüştü. Telefon görüşmesinde, Türkiye ile Bulgaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin her alanda atılan önemli adımlarla geliştiğini, savunma sanayii ve enerji alanındaki iş birliğinin ilerletilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ve Bulgaristan cumhurbaşkanları ile görüştü

GÜNDEMDE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması için gayretlerin sürdüğünü, Bulgaristan'ın bu konuda izlediği hassas siyasetin yakından takip edildiğini, Türkiye'nin bölgede barışı sağlamak amacıyla tarafları İstanbul'da bir araya getirmek için çalıştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'in yaklaşan doğum gününü de kutladı.

Kaynak: AA / İHA

Kaynak: Haberler.com / Politika
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