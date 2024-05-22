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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği"ni yayımladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Mayıs 1990'da yayımlanan "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü"nü yürürlükten kaldırdı. Erdoğan'ın imzasıyla 52 sayfalık "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği" yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 52 sayfalık "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Mayıs 1990'da yayımlanan "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü"nü yürürlükten kaldırdı. Yerine ise "Seferberlik ve Savaş Hali yönetmeliği" yayımlandı.

İşte seferberlik yönetmeliğinin ilk kısımları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (5)

Mehmet Taşgın:

Reis gene iş başında

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Benekonomistim:

Zaten cumhurbaşkanı çıkarmıyormuydu seferberliği ne garip bi gündem.

11
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İnanç Akçay:

Ülke açlık ile savaşıyor ona bir imza attınız

7
4
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Devret Bahçeleri:

Geliyor gelmekte olan !

7
0
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Baba Yabgu:

Dosta korku düşmana güven veren okçu bilal yokmu listede

2
0
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