Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 52 sayfalık "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Mayıs 1990'da yayımlanan "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü"nü yürürlükten kaldırdı. Yerine ise "Seferberlik ve Savaş Hali yönetmeliği" yayımlandı.

İşte seferberlik yönetmeliğinin ilk kısımları: