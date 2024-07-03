Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'ücü Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

BATILI ÜLKELERİN GÖZÜ BU GÖRÜŞMEDE

Batılı ülkelerin merakla takip ettiği görüşmede iki lider de önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu'yu bir an evvel devreye almak istediklerini ifade ederken Putin de "Bütün zorluklara rağmen Rusya-Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım gelişiyor ve ilerliyor. Sürekli temas halindeyiz" dedi.

Putin'in açıklamalarından satırbaşları:

"Değerli dostum ile uzunca bir süredir görüşemedik. Telefon diplomasisi ile görüşmelerimiz oldu. Ama arkadaşlarımız sürekli birbirleri ile irtibat halindeler. Nükleer enerji santralleriyle ilgili ciddi adımlar atacağız. Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimiz var. Bu konuda ciddi adımlar atabileceğimize inanıyoruz. Bu konu ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız muhatabı ile görüşmelerini sürdürüyor. Bu arada özellikle BOTAŞ ve GAZPROM arasındaki ilişkiler samimi bir havada devam ediyor.İlk hedef Akkuyu'yu devreye almak.

"HEDEFİMİZ 100 MİLYAR DOLARI YAKALAMAK"

55 milyar dolarlık bu hacim bizim için çok çok önemli değil. Bizim hedefimiz 100 milyar doları yakalamaktı. Bu 100 milyar dolara ulaşabileceğimize inanıyorum. Böyle bir potansiyele sahibiz. Turist noktasında ise 7 milyon yaklaşık turistin ülkemize gelmesi bizler için çok çok önemliydi. Rus turistlerin Türkiye'de ağırlanması önem arz ediyor. Bu konudaki samimiyetimiz aynı kararlılıkla devam ediyor. Aynı şekilde devam ettireceğiz. Yeter ki, Rus turistler Türkiye'den memnun kalsınlar. Rusya-Türkiye arasındaki bu sıcak ilişkinin ötesinde sizleri de en kısa zamanda ülkemde ağırlamak istiyorum."

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Değerli dostum ile uzunca bir süredir görüşemedik. Telefon diplomasisi ile görüşmelerimiz oldu. Ama arkadaşlarımız sürekli birbirleri ile irtibat halindeler. Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimiz var. Onunla ilgili ciddi adımlar atabileceğimize inanıyorum. Hedefimiz, 100 milyar doları yakalamaktı, buna ulaşabileceğimize inanıyorum, böyle bir potansiyele de sahibi. Turist noktasında ise 7 milyon yaklaşık turistin ülkemize gelmesi bizler için çok çok önemliydi. Rus turistlerin Türkiye'de ağırlanması önem arz ediyor. Bu konudaki samimiyetimiz aynı kararlılıkla devam ediyor. Aynı şekilde devam ettireceğiz. Yeter ki, Rus turistler Türkiye'den memnun kalsınlar. Rusya-Türkiye arasındaki bu sıcak ilişkinin ötesinde sizleri de en kısa zamanda ülkemde ağırlamak istiyorum."

ERDOĞAN, TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ

Konuşmanın sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya-Türkiye arasındaki bu sıcak ilişkinin ötesinde sizleri de en kısa zamanda ülkemde ağırlamak istiyorum" dedi. Putin de Erdoğan'ın bu davetine "Muhakkak gelirim Türkiye'ye. Çok teşekkür ediyorum" karşılığını verdi.