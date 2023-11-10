Cumhurbaşkanı Erdoğan: Partimden bazı arkadaşlar yanlış yapıyorlar

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin TİP Milletvekili Can Atalay'a hak ihlali kararını veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili tartışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bir değerlendirme geldi. Yargıtay'ın kararının asla bir kenara atılamayacağını ifade eden Erdoğan, AK Parti içinden bu kararı yanlış bulan isimleri de "Yanlış yapıyorlar" diyerek uyardı.

Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı davasında hapse mahkum edildikten sonra TİP milletvekili seçilen Can Atalay'ın tahliye edilmesi yönünde karar almıştı. Yerel mahkeme, Atalay'la ilgili karar için topu Yargıtay'a atmıştı. Yargıtay ise bir ilke imza atarak karara uyulmamasına, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ve Atalay'ın tahliyesi yönünde oy veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken bir değerlendirme de Özbekistan ziyaretinin ardından uçakta açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

"BİRİLERİNE ŞİRİN GÖRÜNMENİN BİR ANLAMI YOK"

Anayasa Mahkemesi'nin arka arkaya yanlışlar yaptığını ve bu nedenle Yargıtay'ın kararının asla bir kenara atılamayacağını ifade eden Erdoğan, AK Parti içinden bu kararı yanlış bulanlara da göndermede bulundu. Erdoğan, "Anayasa Mahkemesi de bu konuyla ilgili olarak Yargıtay'ın attığı bu adımı hafife de alamaz, almamalıdır. Eğer partimden bazı arkadaşlar da burada Yargıtay'ı yerip, Anayasa Mahkemesi'ne övgüler düzüyorsa onlar da yanlış yapıyorlar. Bizim birimiz hepimiz, hepimiz birimiz anlayışıyla hareket etmemiz lazım. Buralarda kalkıp da birilerine şirin görünmenin anlamı yok" ifadelerini kullandı.

PEKİ ERDOĞAN'IN KASTETTİĞİ İSİMLER KİMLER?

HAYATİ YAZICI: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, TİP Milletvekili Can Atalay için AYM'nin verdiği ihlal kararını tanımayan Yargıtay'ın bu kararına ilişkin, "Yazık, çok yazık. Devleti oluşturan erkler, sorun çözümler. Asla sorun üretmez, üretemez" yorumunu yaptı.

ABDULHAMİT GÜL: Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Yargıtay'ın kararına ilişkin, "Yüksek yargı mercileri arasındaki çatışma görüntüsü, hukuk devleti ve mülkün temelinde yer alan adalet duygusu için endişe vericidir" değerlendirmesini yaptı.

ŞAMİL TAYYAR: Eski AK Parti milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, "AYM'nin kararını eleştirmek/yanlış bulmak ayrı, karara uymamak ayrıdır. Eleştirebilir, yanlış bulabilirsiniz ama uymamazlık edemezsiniz. Anayasa hükmü açık, karar bağlayıcıdır" diyen Tayyar, "Yargıtay 3.Ceza Dairesi'nin AYM kararına 'uymama' iradesi, hukuki değildir. Kaldı ki AYM'nin benzer mahiyetteki Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Leyla Güven hakkındaki 'hak ihlali' kararına uyulmuştu" ifadelerini kullandı.

HÜSEYİN ÇELİK: Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik de Yargıtay'ın kararına tepki gösterdi. Çelik, yaptığı açıklamada, "Yıllar yılı, başını Vural Savaş, Sabih Kanadoğlu, Yekta Güngör Özden, Nuh Mete Yüksel ve benzerlerinin başını çektiği, vesayetçi güçlerin güdümündeki Kemalist militan yargıdan çektik. Tam vesayetler kalktı derken, bu sefer biz kendi militan yargımızı oluşturduk" şeklinde bir değerlendirme yaptı.