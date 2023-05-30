Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliğimiz deprem bölgesinin yaralarını sarmak ve enflasyon olacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB 79. Genel Kurulu'nda seçim sonrası değerlendirmelerde bulundu.

"ÖNCELİK DEPREMİN YARALARINI SARMAK"

Yeni dönemde yapılacaklardan bahseden Erdoğan, "Elbette seçim sürecini tüm yönleriyle enine boyuna değerlendireceğiz. Şimdi gündemimizdeki esas konulara odaklanabileceğiz. Dünden itibaren çalışmaya başladık. Depremlerin yaralarının sarılması en öncelikli işimiz. Her şehrimize 3-4 kez giderek yanlarında olduğumuzu gösterdik. 180 bine yakın konutun inşası başladı. Deprem bölgesinde 319 bini ilk 1 yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin konut inşa edeceğiz. Biliyorsunuz bunu İzmir'de depremden sonra hemen gerçekleştirdik. Şahsımıza çok güçlü destek veren deprem şehirlerine teşekkür ediyorum." dedi.

"VATANDAŞI ENFLASYONA EZDİRMEME POLİTİKASINA SIKI SIKI BAĞLIYIZ"

İkinci konu olarak enflasyonu ele alacaklarını belirten Erdoğan, "Bir diğer konu enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntılardır. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme politikamıza sıkı sıkıya bağlıyız. 21 yıldır bundan taviz vermedik. Türk ekonomisinin yıllarca başını ağrıtan enflasyonu tek haneli rakamlara indiren bizdik yine biz olacağız. Bunun olumlu sonuçlarını hepimiz birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"SALDIRILARI BERABER PÜSKÜRTTÜK"

Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü: "81 vilayetimizde faaliyet gösteren 365 oda ve borsamızın tamamını 1,8 milyona yaklaşan üyenin hepsini birer Alperen olarak görüyoruz. Sizlerin şahsında büyük ve güçlü Türkiye idealine sahip çıkan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyelerine ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Türkiye'ye hizmet mücadelemizde bugüne kadar hep sizlerle yol yürüdük. Ne yaptıysak beraber yaptık. Sırt sırta vererek beraberce başardık. Demokrasimize yönelik tehditlere sizlerle beraber göğüs gerdik. Ekonomimizi çökertmeyi amaçlayan saldırıları beraber püskürttük. Türkiye'yi tarihinin en büyük yatırım hamleleri ile beraber tanıştırdık.

"FARKLI HESAPLARLA HAREKET EDENLERİ ARAMIZA SOKMAYACAĞIZ"

Türk ekonomisini her yıl ortalama yüzde 5,5 oranında beraber büyüttük. Milli gelirimizi 236 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına beraber getirdik. Kişi başı geliri 3 bin 600 dolardan alıp 10 bin 650 dolara beraber yükselttik. İş gücü sayısındaki artışa rağmen istihdamı 32 milyona yine beraber ulaştırdık. İhracatımızı 36 milyar dolardan 255 milyar dolara, turist sayımızı 12,8 milyondan 51,5 milyonun üzerine beraber çıkardık. Milletimizin 60 yıllık hayali olan Türkiye'nin otomobili Togg projesini sizlerin de sahiplenmesiyle beraber gerçeğe dönüştürdük. Son 21 yıla damga vuran bu eşsiz başarı hikayesini kamu-özel sektör dayanışması içinde hareket ederek beraberce yazdık. İnşallah bundan sonra da aynı çizgide yolumuza devam edeceğiz. Farklı hesaplarla hareket edenleri asla aramıza sokmayacağız.

"SİZLERİN DESTEĞİNE GÜVENİYORUM"

Ülkemizin karşılaştığı sorunlara ortak akılla beraber çözüm arayacağız. İş dünyası ile sivil toplumu ile siyaset kurumu ile el birliği, gönül birliği içinde inşallah Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyelerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hedeflerimize ulaşmamız noktasında üzerlerine düşen görevleri en güzel şekilde yerine getireceklerine inanıyorum. Ben sizlerin desteğine güveniyorum.

"DEMOKRASİMİZE YAKIŞIR BİR OLGUNLUKLA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Tarihimizin en önemli seçim süreçlerinden birini önceki gün itibarıyla hamdolsun başarıyla tamamladık. 14 Mayıs'ta seçimlerin Meclis boyutu neticelenmişti. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı aşaması da sonuçlanmış oldu. Her iki seçimi de demokrasimize yakışır bir olgunlukla gerçekleştirdik. Hiç bir müessif hadisenin yaşanmasına izin vermeden rekor bir katılımla vatandaşlık görevimizi ifa ettik. Adeta yüzdre 90'lara dayanan bir katılım. Buradan bir kez daha seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, iş dünyamıza hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum.

"ANASOLU İRFANI BİR KEZ DAHA SİYASET MÜHENDİSLİKLERİNE GALİP GELDİ"

Elbette seçim sürecini tüm yönleriyle enine boyuna değerlendireceğiz. Aynı şekilde sokaklardaki o eşi benzeri görülmemiş coşkunun arkasında yatan sebepleri de çok iyi analiz edeceğiz. Gerek anlamı gerekse sonuçları itibarıyla ülke olarak bir kader seçimi yaşadığımızın farkındayız. Milletimiz tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi istiklal ve istikbaline yönelik hayasız akınları görmüş, iradesine sahip çıkarak bunları durdurmuştur. Türk ile Kürdün, alevi ile sünninin arasına serpilmek istenen fitne tohumlarını aziz şehitlerimizin kanları ile yoğrulmuş bu mübarek topraklar reddetmiştir. Anadolu irfanı bir kez daha siyaset mühendisliklerine galip gelmiştir. Terör örgütleri eli ile siyaseti yönlendirme çabaları hedefine ulaşmamıştır. Seçim maratonunun kazananı Türk demokrasisi ve Türk milleti olmuştur."