Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne o askeri yığınaklar ne o siyasi ve ekonomik destekler Yunanistan'ı bizim seviyemize çıkarmaya yetmez ama Yunanistan'ı... Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne o askeri yığınaklar ne o siyasi ve ekonomik destekler Yunanistan'ı bizim seviyemize çıkarmaya yetmez ama Yunanistan'ı batağa sürüklemeye kafi gelir." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne o askeri yığınaklar ne o siyasi ve ekonomik destekler Yunanistan'ı bizim seviyemize çıkarmaya yetmez ama Yunanistan'ı batağa sürüklemeye kafi gelir." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Politika Haberler

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