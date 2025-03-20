İBB'ye yönelik operasyonla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da "AK Parti Önceki Dönem Milletvekilleri ile İftar" programında konuştu. Erdoğan'ın, İBB'ye yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin ne diyeceği merak konusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuya ilişkin ilk değerlendirme geldi.

İBB'YE YAPILAN OPERASYONLA İLGİLİ ERDOĞAN'DAN İLK YORUM

Erdoğan şunları söyledi: "Türkiye her gün yeni ve bir diğerini geride bırakan gündemlerle uyanan belki de dünyanın en hareketli ülkesidir. Bu gündemlerin bir kısmı ülkenin ihtiyaçları olan hususları ihtiva ederken bir kısmı da suni olarak köpürtülmüş konulardan oluşuyor. Hata hata ile savunulamaz diye savunulamaz bir söz var. Ülkemiz muhalefeti de herkesi kör alemi sersem sandığı için yaptığı hataları daha büyük hatalarla savunmayı şecaat arzederken sirkatin söylemeyi siyaset zannediyor.

"MUHALEFET YARGININ ORTAYA KOYDUĞU İDDİALARA ASLA CEVAP VEREMİYOR"

Böyle yaparak en yakınlarının dahi yüzlerine bakamaz hale kendilerinin düşürdüklerini farkında değiller. Polisimize saldıracak, hakime, savcıya, mahkemelere tehditler savuracak kadar muvazeneyi yitirmiş vaziyetteler. CHP'si, medyası ve diğer yapılarıyla muhalefet tarafı gerek diploma gerekse yolsuzluk, hırsızlık meselesinde yargının ortaya koyduğu iddialara asla cevap vermiyorlar veremiyorlar.

"GERÇEK OLDUĞUNU EN İYİ KENDİLERİ BİLİYOR"

Konuyu siyasi sloganlara hapsederek milleti aldatma kolaycılığına kaçıyorlar. Deseler ki 'bu diploma alın teriyle usulüne uygun şekilde alınmış belgedir', bunu hukuki argümanlarla konuşup tartışmak mümkündür. 'Kardeşim belediye hırsızlık, yolsuzluk, haksızlık, karanlık, karmaşık ilişki yok' deseler hukuki deliller ışığında konuşup tartışmam mümkün. Ama bunları yapmıyorlar, yapamıyorlar. Hepsinin ve çok daha fazlasının doğru ve gerçek olduğunu en iyi kendileri biliyor.

"MUHALEFETİN MÜSAMERELERİNE AYIRACAK VAKTİMİZ YOK"

Bu bilgi ve belgelerin çoğunun kendi partileri tarafından yargıya aktarıldığının farkındalar. Timsah gözyaşı döken CHP'li yöneticilerinin çoğunun kapılı kapılar ardında sevinçten yerlerinde duramadıkları ortadadır. CHP'nin meseleleri ülkenin ve milletin değil kendi genel merkezlerindeki bir avuç muhterisin konusudur. Bizim şahsen, parti ve ittifak olarak muhalefetin müsamerelerine ayıracak vaktimiz yok.

Bizim havanda su döverek boşa harcayacak zamanımız, kirli ve karanlık para kulelerimiz de yok. Yalanın, dolanın, hilenin, yüze gülüp sırtından hançerlemenin eksik olmadığı muhalefet zaten bunları ziyadesiyle yapıyor. AK Parti olarak ülkenin gerçek gündemiyle meşgulüz. Milletimiz bizden kendisi ve evlatlarının geleceği için somut adımlar, kayda değer icraat ve kalıcı eserler bekliyor. 23 yılımızın her günü her anı bu şekilde ülkemize sayısız eser ve hizmet kazandırarak geçti."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"81 vilayetimizin her karışına yatırımlarımızla mührümüzü vurduk. Bu şekilde de yola devam ediyoruz. Son dönemde bu doğrultuda attığımız adımlardan biri terörsüz Türkiye vizyonudur. İktidara geldiğimizde ülkenin geçmiş dönemdeki pekçok sorunu gibi terörle mücadeleyi de devralmıştık. Bir yandan terörün istismar zeminini ortadan kaldırırken kararlı ve etkili operasyonlarla topraklarımızı teröristlerden temizledik. Yolsuzluklardan da temizledik.

"YENİ BİR SÜRECİN İÇİNDE BULUNUYORUZ"

FETÖ, DEAŞ, DHKP/C'ye kadar pek çok hain yapıyla mücadele ettik. Bu uzun dönemde çok kıymetli tecrübelere kazandırdık. Savunma sanayimizi geliştirirken evlatlarımızı terör örgütlerinin pençesinden kurtaracak mücadeleler yürüttük. Mücadeleyi ülkemiz sınırlarının ötesine taşıyarak tehditleri kaynağında bertaraf etme noktasına geçtik. Yeni bir sürecin içinde bulunuyoruz. Son adımı Kürt kardeşlerimizle birlikte vatandaşlarımızın tamamının canına, huzuruna ket vuran bölücü örgütünün feshi ve silahlarının teslimi olarak özetleyebiliriz.

"AKSİ TAKDİRDE BİZ TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK ETME STRATEJİMİZE BAKARIZ"

Devlet ve yönetim olarak bu konuda üzerimize düşeni yerine getirerek gerekli çağrı yapılmasını temin ettik. Şimdi örgütünün kurucusunun çağrısına uyarak silahların teslim edilmesine gelmiştir. Bu gerçekleşirse Türkiye 40 yıllık bir husumetten suhuletle kurtulmuş olacaktır. Aksi takdirde biz terörü kaynağında yok etme stratejimize bakarız. Teröre ve ona müzahir olanların akıl ve izan dışı olarak bu tarihi fırsata heba etmeyerek yeni bir kapıyı aramaları yönündedir.

Terörün karanlık gölgesi siyasetin üzerinden çekildikçe inşallah sözün gücü artacak, siyasetin demokratik alanı daha da genişleyecektir. Bu demokrasimizin sorun çözme kapasitesini yükseltecektir. Biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi 40 yıllık kamburundan kurtarma noktasında hem kararlı hem samimiyiz. Ortaya koyduğumuz her tavır ve sözde daima hüsniniyetle hareket ediyoruz. Karşımızdakilerden de aynı hasbi yaklaşımı bekliyoruz."



