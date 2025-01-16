Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail hükümetinin ateşkesi ihlal ve istismar etmesine izin verilmemelidir. Uluslararası toplum 50 bin evladını kurban vermiş Gazze halkına karşı bu hukuki ve ahlaki sorumluluğu yerine getirmelidir." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Khurelsukh ve heyetini Türkiye'de misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, Moğolistan'dan Türkiye'ye devlet başkanı düzeyinde yaklaşık 21 yıl aradan sonra gerçekleşen ziyaret vesilesiyle teşekkür etti.

Mevkidaşına, ziyaretinde, hükümet üyeleri, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar, iş insanları, sanatçılar ve basın mensuplarından oluşan kalabalık bir heyetin eşlik ettiğini belirten Erdoğan, gelecek dönemde Moğolistan'a bir ziyarette bulunmak istediğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024'ün iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 55. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, iki ülke ilişkilerini 2004 yılında kapsamlı ortaklık seviyesine çıkardıklarını vurguladı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün değerli dostumla ilişkilerimizi daha ileriye taşıyacak kararlar aldık. Stratejik ortaklık tesisine yönelik ortak bildiriyi az önce huzurlarınızda imzaladık. Bu ortaklığın ülkelerimize, ata yurdumuz olan Orta Asya'ya ve dünyaya hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün ayrıca bakanlıklarımız ve kurumlarımız arasında eğitim, çevre, gençlik ve spor, enerji, ulaştırma gibi muhtelif alanlarda belgeler imzalandı. Bütün bu belgeler, ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirecek ve mevcut işbirliğimizi ileri noktalara taşıyacaktır."

"Ticarette ilk hedefimiz olan 100 milyon dolar rakamını geçtik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan'ın açıkladığı, mega projeleri de dikkate almak suretiyle inşaat, altyapı, ulaştırma, savunma sanayisi, madencilik, turizm, tarım, hayvancılık ve diğer sektörlere odaklanmayı hedeflediklerini belirtti.

Bu vesileyle şirketlere karşılıklı yatırımlar ve ortak projeleri hayata geçirmeleri için çağrıda bulunan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ticaret noktasında ilk etapta hedefimiz olan 100 milyon dolar rakamını geçtik. Bu rakamın gerçek potansiyelimizin çok gerisinde olduğunu düşünüyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde, ticaretimizi artırıcı tedbirler üzerinde durduk. Münasebetlerimizin belki de en önemli boyutunu teşkil eden tarihi beşeri ve kültürel ilişkilerimizi derinleştirme kararlılığımızı teyit ettik. 1992 yılından bugüne kayda değer sayıda Moğol öğrencinin Türkiye burslarından istifade etmelerini sağladık. Sayının daha da artması ortak hedefimizdir. Tarihimizin en önemli eserlerinden Orhun Kitabeleri'ni muhafaza altına aldığımız Orhun Müzesi'ni 2008 yılında hizmete sunmuştuk. Bu defa Bilge Tonyukuk Yazıtları'nın korunması için TİKA'nın işbirliğiyle yürütülen müze inşaatını bu yıl içerisinde tamamlamayı amaçlıyoruz."

Güncel ve bölgesel gelişmeler ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye, Filistin ve Ukrayna gibi güncel, bölgesel ve küresel gelişmeleri de ele aldıklarını dile getirdi.

Erdoğan, iki ülke arasında uluslararası platformlardaki işbirliğinin devamı ile Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel kuruluşlardaki dayanışmayı güçlendirme konusunda mutabık kaldıklarını da ifade etti.

Khurelsukh ve heyetinin Ankara'da başta TUSAŞ olmak üzere savunma sanayisi ürünlerini incelediğini vurgulayan Erdoğan, heyetin yarın İstanbul'da da Baykar'ı ziyaret ederek temaslarını sürdüreceğini bildirdi.

Ziyaret kapsamında Moğolistan'ı dünyada başarıyla temsil eden Morin Khuur Orkestrası'nın da İstanbul'da bir konser vereceğini belirten Erdoğan, Cumhurbaşkanı Khurelsukh'un güçlü bir gitarist olduğunu söyledi.

Erdoğan, heyetin, Van'ı ziyaret etmek suretiyle 2022 yılında Türk ve Moğol arkeologların çalışmalarıyla keşfedilen İlhanlı hükümdarı Hülagü Han'ın yazlık sarayının kazı alanında incelemelerde bulunacağını da duyurdu.

"Gazze'de yaraların sarılması için daha fazla çalışmamız gerekiyor"

Dün akşam Filistin Direniş Hareketi Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatına da değinmek istediğini vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mutabakatın, başta 467 gündür İsrail zulmüne sabırla direnen Gazze halkı olmak üzere tüm Filistinli kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Mutabakata varılmasında emeği geçen Katar ve Mısır başta olmak üzere arabulucu ülkelere teşekkür ediyoruz. Çoğu kadın ve çocuk 50 binden fazla şehit vermelerine rağmen Gazze teslim olmamış, teslim alınamamış, Gazzeliler zalime boyun eğmemiştir. Dün gece boyunca, Gazze sokaklarına taşan sevinç, coşku, gurur işte bu sarsılmaz imanın ve kahramanca mücadelenin eseridir. Şimdi, bizleri İsrail'in Gazze'de yol açtığı büyük yıkımı ortadan kaldırmak, insani yardımları kesintisiz şekilde bölgeye ulaştırmak gibi çok önemli işler bekliyor. İnsanlık ittifakı olarak özellikle bundan sonra hem ateşkese uyulması hem de Gazze'de yaraların sarılması için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Gazze öyle Suriye öyle... Her iki tarafta da bu yükümüzü yüklenerek inşallah yola devam edeceğiz."

"Kalıcı barış, Filistinlilerin maruz kaldığı adaletsizliğin sona ermesiyle mümkün"

İsrail'in mutabakata rağmen saldırılarını ve katliamlarını bugün de sürdürmesinin endişelerini haklı olarak artırdığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"İsrail hükümetinin ateşkesi ihlal ve istismar etmesine izin verilmemelidir. Uluslararası toplum 50 bin evladını kurban vermiş Gazze halkına karşı bu hukuki ve ahlaki sorumluluğu yerine getirmelidir. Bizim yıllardan bu yana söylediğimiz üzere Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrar ancak Filistin'e barış gelmesi ve Filistinlilerin maruz kaldığı adaletsizliğin sona ermesiyle mümkündür. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik barış müzakerelerine de bir an önce başlanması gerektiğini düşünüyoruz. Ülkem ve milletim adına ser veren ama Gazze'yi işgalcilere vermeyen kardeşlerimi bir kez daha saygıyla selamlıyor, Filistinli şehitleri rahmetle yad ediyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum."