Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı resmi törenle karşıladı. Şah'ın bu ziyareti yaklaşık 30 yıl aradan sonra Malezya'dan Türkiye'ye devlet başkanı seviyesinde yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor. Erdoğan, baş başa görüşmenin ardından Sultan Abdullah onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Şah'ın bu ziyareti yaklaşık 30 yıl aradan sonra Malezya'dan Türkiye'ye devlet başkanı seviyesinde yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

İKİ ÜLKENİN MİLLİ MARŞLARI ÇALINDI

Sultan Abdullah Şah, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Sultan Abdullah Şah'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, "Merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İKİ LİDER BİRLİKTE POZ VERDİ

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sultan Abdullah Şah, merdivenlerde Türkiye ve Malezya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞME YAPACAKLAR

Baş başa görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah onuruna resmi akşam yemeği verecek.