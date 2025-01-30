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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar önünde azarladığı vali, kayyum olarak atandı

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İçişleri Bakanlığı, 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesinin ardından Siirt Belediyesi Eşbaşakanı Sofya Alağaş'ın yerine Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın belediye başkan vekili olarak atandığını duyurdu. Kayyum olarak atanan Kızılkaya'nın 2023 yılında Bilecik Valisi olarak görev dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kameralar önünde azarlanmıştı.

Gazetecilik yaptığı dönemde hakkında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla dava açılan DEM Partili Siirt Belediye Eşbaşkanı Sofya Alağaş'a Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesinin ardından dün sabah Siirt Belediyesine kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı, belediye başkanvekili olarakSiirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın atandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar önünde azarladığı vali, kayyum olarak atandı

ERDOĞAN TARAFINDAN AZARLANMIŞTI

Siirt'e kayyum olarak atanan Kızılkaya'nın 2023 yılında Bilecik Valisi olarak görev dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni'nde "Bozuk yollar neresi?" sorusuna cevap veremediği için kameralar önünde azarlanmıştı.

İkili arasında şöyle bir diyalog yaşanmıştı;

  • Erdoğan: Adil Bey, bu Söğüt'le ilgili bir bölüm varmış. Vali Bey nerede?
  • Vali: Söğüt-Bozüyük yolu 26 kilometre efendim. Bozuk yol 2 kilometre.
  • Erdoğan: Ben sana Söğüt-Bozüyük arasını sormuyorum. Şu anda bozuk olan, sıkıntılı yer neresi Vali Bey?
  • Vali: Bozuk yol 2 kilometre efendim. Yapılıyor.
  • Erdoğan: Sen bana başka şeyler anlatıyorsun. Adil Bey süratle, hemen, anında... Yarın değil hemen şimdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar önünde azarladığı vali, kayyum olarak atandı

İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Vali Kemal Kızılkaya'dan ilk hamle geldi. Kızılkaya koltuğa oturur oturmaz belediye binasına dev bir Türk bayrağı astırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar önünde azarladığı vali, kayyum olarak atandı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıHuseyin Bulut:

Elinize sağlık

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Haber YorumlarıFarac Irmak:

bir fırça ye belediye başkanı ikinci firçeye bakan olurs

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Haber YorumlarıBulent Erman:

halkın oylarıyla seçilenlerin yerine atama yap en ufak bir utanma yok ya seçmenleride aynı bunların diye düşünüyorum.

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Haber Yorumlarımetin altıntaş:

Kameralar önünde fırçayı tasvip etmiyorum bu doğru bir şey değil. Ters teper. Biride çıkar gözü döner o da saydırır olmaz. İçerde söylemek lazım valilikte

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Haber YorumlarıCitoles Cipralex:

Adam belediyeye daha kayyum atandığı açıklanır açıklanmaz cebinde isimliği ile hazır bekliyor, sanki seçilmiş gibi utanmadan sırıtıyor ;haksız yere atanan bu kayyumlar birilerinin( troller dahil)menfaati ve geçim kapısı olduğu için hem kendileri hem de bu ülkenin vatandaşı uzun vadede daha çok kaybedecektir.En son Ahmet Türk kayyumla görevden alındı ama Bahçeli adamla görüştü ve elini sıktı, AKP’liler de öyle yaptı.Yazık bu ülkeye ve insanlara.

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Haber YorumlarıYusuf Aydin:

Ben burda bir azarlama görmedim gayet normal bir sohbet olmuş

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Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Bunun birde ahireti var aga

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

bu mu azar? mezuniyette m. kemalin askeriyiz diyenler, namaz kılan silah arkadaşları için ''ırakta yanıma düşerse teörirstten önce bne onun..... kerim demişlerdi.'' reisin tavrı sorunsa silah arkadaşına bu aşağılık sözü edene ne diyelim?

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Haber YorumlarıMert Kafkas Sahin:

Azarlamak ne ya? Çocuğun mu adam? Usulünce sorar, tatmin olmazsan sonra gereğini yaparsın. Ne biçim döneme denk geldik be!

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Haber YorumlarıSerseri KRAL:

Hepsiniz aynı b@k

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