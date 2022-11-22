Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makamından kaldırdığı söylenen Vali Çiftçi'den açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından kaldırdığı söylenen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den açıklama geldi. Odasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portesiyle olan fotoğraflarını paylaşan Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanımızın resminin valilik makam odasından kaldırıldığı iddiasına ilişkin sosyal medyada yayımlanan haberler üzerine bu fotoğrafları yayınlıyorum" diyerek iddiaları yalanladı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin Valilik'teki makam odasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını kaldırdığı ve sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bıraktığı iddia edildi. Valilik tarafından basın mensuplarına gönderilen fotoğrafta da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresinin yer almaması dikkat çekti.

Vali Çiftçi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmini kaldırdığı iddialarına neden olan fotoğraf

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Vali Mustafa Çiftçi de çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanımızın resminin valilik makam odasından kaldırıldığı iddiasına ilişkin sosyal medyada yayımlanan haberler üzerine yayınlıyorum. Buyrun…" diyerek şu fotoğrafları paylaştı: