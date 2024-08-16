Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni atama

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı'na göre Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanlığı'na Orgeneral Ali Çardakcı atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararlarının da yer aldığı 32634 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EGM VE JANDARMAYA YENİ ATAMA

Cumhurbaşkanı Atama Kararları'na göre Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Bursa Valisi Mahmut Demirtaş atandı. Bursa Valiliği'ne ise Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız atandı.

ARİF ÇETİN EMEKLİLİĞE SEVK EDİLDİ

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, yaş haddi nedeniyle emekliliğe sevk edildi. Jandarma Genel Komutanlığı'na Ali Çardakçı atandı. Jandarma Genel Komutanlığı'nda 22 general ve albay bir üst rütbeye yükseltildi. 83 general ve albay farklı görevlere atandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ise Tümamiral Ahmet Kendir, koramiral; Tuğamiral Cengiz Ünver, tümamiral ve Albay Ertuğrul Şerbetci, tuğamiral rütbesine terfi etti.

16 İL EMNİYET MÜDÜRÜ MERKEZE ÇEKİLDİ

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, Aksaray İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Amasya İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Bayburt İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, Bolu İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Giresun İl Emniyet Müdürü Recep Güzel Yazıcı, Gümüşhane İl Emniyet Müdürü Taner Cömert, Karaman İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, Niğde İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, Sinop İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve Yalova İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

TÜRKİYE'NİN HIRVATİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE YENİ İSİM

Türkiye'nin Hırvatistan Büyükelçisi olarak Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'na Coşkun Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda açık bulunan Başmüfettişliğe Bünyamin Kırbıyık, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'na Muhammet Ahmet Tokdemir atandı.

ÇOK SAYIDA ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR

Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre bazı üniversitelere yeni rektörler atandı.

İşte ataması gerçekleştirilen rektörler: