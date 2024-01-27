Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 3 ilin emniyet müdürü değişti
Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları yayımlandı. Adana, Iğdır ve Siirt emniyet müdürleri görevden alınarak yerine başka isimler atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yeni atamalar yapıldı. Kararla Adana, Iğdır ve Siirt emniyet müdürleri değişti.
ADANA, IĞDIR VE SİİRT EMNİYETİNDE GÖREV DEĞİŞİMİ
Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Iğdır İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Siirt İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu görevden alındı. Cumhurbaşkanı kararıyla Adana İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Hakan Arıkan, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Erden Sakarya, Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne Necmettin Öztürk atandı.
Öte yandan Eti Maden Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Yalçın Aydın atandı.