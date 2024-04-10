Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı

Ramazan Bayramı nedeniyle telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşmenin detayları ortaya çıktı.

ERDOĞAN, PARTİ LİDERLERİNİ ARADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi partilerin genel başkanlarını arayarak Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

ERDOĞAN-ÖZEL GÖRÜŞMESİNİN DETAYLARI

Kamuoyu en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşmeyi merak etti. Görüşmenin detayları da ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

"DİYALOG KANALLARININ AÇIK KALMASI FAYDA SAĞLAR"

İki liderin telefon görüşmesinde birbirlerinin bayramlarını kutladığı belirtildi. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyalog kanalının açık olması fayda sağlar" dediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da CHP liderinin geçirdiği operasyonları sorarak "Geçmiş olsun" dileklerini ilettiği kaydedildi.