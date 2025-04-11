Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKYB Başkanı Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

Görüşmede Türkiye- Irak ilişkileri ve IKBY ile iş birliği, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kuzey Irak'ta hükümet kurma sürecinin bir an önce tamamlanmasının bölgenin istikrarı için önem arz ettiğini, Kerkük'teki durumun da Türkiye tarafından yakından izlendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütleriyle mücadelede Türkiye ile bölgesel yönetimin dayanışmasının önemli olduğunu, Türkiye'nin Kalkınma Yolu projesinden Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin de azami ölçüde faydalanmasını istediğini belirtti. - ANTALYA