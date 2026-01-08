Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Güncelleme:
Türkiye'de doğurganlık hızının kritik eşik olan 2,1'in altına düştüğünü belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Bu düşüş ekonomiden milli güvenliğe kadar pek çok alanı etkileyen bir gelecek meselesidir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada "Şu anda bir felaketi yaşıyoruz" ifadelerine yer vermişti.

  • Türkiye'de doğurganlık hızı 1,48'e düştü.
  • Türkiye nüfusunun 2100 yılında 25 ila 54 milyon aralığına gerileyebileceği belirtildi.
  • Hanelerin yüzde 57'sinde çocuk bulunmuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'daki Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek nüfus politikaları, aile destekleri ve çocukların dijital güvenliğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Göktaş, Türkiye'de doğurganlık hızının 1,48'e düştüğünü vurgulayıp bu süreci "millî güvenlik ve beka meselesi" olarak değerlendirdiklerini söyledi.

NÜFUS DÜŞÜŞÜNE "BEKA" VURGUSU

Ailenin toplumun temel taşı olduğunu belirten Göktaş, "Güçlü aile olmadan güçlü toplum, güçlü toplum olmadan güçlü devlet olmaz. Tüm politikalarımızın merkezine aileyi yerleştiriyoruz" dedi. Türkiye'de doğurganlık hızının kritik eşik olan 2,1'in altına gerilediğini dile getiren Bakan, "Bu düşüş sadece demografik bir veri değil; ekonomiden milli güvenliğe kadar pek çok alanı etkileyen bir gelecek meselesidir" ifadelerini kullandı.

NÜFUS 2100'DE 25-54 MİLYONA İNEBİLİR

Göktaş, eğilimlerin sürmesi halinde Türkiye nüfusunun 2100 yılında 25 ila 54 milyon aralığına gerileyebileceğini belirterek, nüfus meselesinin bu nedenle "milli güvenlik ve beka sorunu" olarak ele alındığını ifade etti.

EVLERDE ÇOCUK SESİ AZALIYOR

Bakan Göktaş, kadınlarda ilk anne olma yaşının 2001'de 25,8 iken 2024'te 29,3'e yükseldiğine dikkat çekti. Hanelerin yüzde 57'sinde çocuk bulunmadığını söyleyen Göktaş, "Bugün hanelerimizin yarısından fazlasında çocuk sesi duyulmuyor. Bu durum toplumsal yapımızdaki sessiz dönüşümü gösteriyor" dedi.

AİLE VE GENÇLİK FONU 81 İLDE

Aile Yılı kapsamında Aile ve Gençlik Fonu'nun 81 ile yayıldığını belirten Göktaş, fondan 68 bin 763 çiftin yararlandığını, 8 milyar 466 milyon lira ödeme yapıldığını söyledi. Fondan faydalanan gençlerin çocuk sayısını da paylaşan Bakan, 4 bin 715 gencin 4 bin 765 çocuğunun dünyaya geldiğini bildirdi.

DOĞUM YARDIMLARINDA YENİ DÖNEM

Doğum desteklerinde reform yaptıklarını açıklayan Göktaş, ilk çocuk için tek seferlik desteğin 5 bin liraya yükseltildiğini, ikinci çocuk için aylık 1.500 lira, üçüncü ve sonrası için aylık 5 bin lira ödeme yapılacağını söyledi. Bu ödemelerin çocuk 5 yaşını doldurana kadar annelerin hesabına düzenli yatırılacağını ifade eden Bakan, 721 bin çocuk için toplam 8,7 milyar liralık ödeme gerçekleştirildiğini belirtti.

"2026-2035 AİLE VE NÜFUS ON YILI"

Göktaş, 2026-2035 döneminin "Aile ve Nüfus On Yılı" olarak ilan edildiğini duyurarak, çalışmaların bir genelgeyle yapısal çerçeveye oturtulacağını ve önümüzdeki ay Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla tanıtılacağını kaydetti.

YAŞLILARA YÜZDE 30 ÜCRETSİZ BAKIM

Yaşlıların evlerinde ve ailelerinin yanında onurlu şekilde yaşamalarını öncelik olarak gördüklerini belirten Göktaş, huzurevleri ve evde bakım desteklerine ilişkin verileri de paylaştı. Bakanlığa bağlı 173 huzurevinde 14 bin 885, özel huzurevlerinde ise 13 bin 740 yaşlıya hizmet verildiğini belirten Göktaş, yaşlıların yüzde 30'una ücretsiz bakım sağlandığını söyledi. Evde bakım desteği kapsamında 2025'te 517 bin yaşlı ve yakınına aylık 11 bin 702 lira ödeme yapıldığını da aktardı.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ MECLİS'E GELİYOR

Çocukların dijital alanda güvenliğini sağlamak için çalışmaların sürdüğünü belirten Göktaş, "Çocuklar Güvende" web sitesi ve uygulamasıyla riskli içeriklerin doğrudan iletilebildiğini söyledi. Bakan, zararlı içeriklere 7/24 müdahale ettiklerini ve 2 bin 904 içeriğe doğrudan müdahale edildiğini belirtti. Göktaş ayrıca, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini içeren torba yasa taslağının ay sonunda Meclis Komisyonu'na sevk edileceğini açıkladı.

