Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'da! İlk ziyaretini Gültekin ailesine yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, otel faciasında hayatını kaybedenlerin cenaze namazına katılmak üzere Bolu'ya gitti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi bugün Bolu'ya bir ziyaret gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Hanımefendi ziyaretleri kapsamında Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenaze namazlarına iştirak edeceklerdir" ifadelerine yer verdi.

GÜLTEKİN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak 14 aile ferdi yangında hayatını kaybeden Gültekin ailesinin evine taziyede bulundu. Yangında eşi ve 3 çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden THY çalışanı Zehra Sena Gültekin, AK Parti Bolu 22. Dönem Milletvekili Mehmet Güner ile AK Parti Kurucu Üyelerinden Hatice Güner'in kızıydı.

76 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Bolu Kartalkaya'da bulunan, Grand Kartal Otel'de dün gece saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. 12 katlı, dış cephesi ahşap kaplama olan otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı. Yarıyıl tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 civarında olduğu belirtilen ve 238 kişinin konakladığı otelde yangın nedeniyle 76 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi ise yaralandı.

BÜYÜK İHMALLER VAR

Otelde konaklayanlardan bazılarının çarşafları birbirine bağlayıp pencereden indiği, bazılarının ise panikle camdan atladığı ortaya çıktı. Yangının ardından ortaya çıkan detaylar, faciaya davetiye çıkaran ihmalleri gözler önüne serdi. Otelde duman detektörünün ve yangın söndürme sisteminin olmadığı, alarm zillerinin çalmadığı ve acil çıkış kapısının bulunmadığı iddia edildi.