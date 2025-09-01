Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Çin'de bir araya geldi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Çin'de bir araya geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Çin'de bir araya geldi
Haber Videosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için gittiği Çin'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü. 2 lider arasındaki görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alınırken, Erdoğan toplantıda iki ülkenin bölgesel kalkınma hamlelerini eş güdüm içinde şekillendirmesinin önemli olduğu uyarısında bulundu.

Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjındaki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan konakladığı otelde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da yer aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın, Şanghay İşbirliği Teşkilatının 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin Halk Cumhuriyeti'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Çin'de bir araya geldi

BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI

Buna göre, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın gelecek dönemde bölgesel kalkınma hamlelerini eş güdüm içinde şekillendirmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Çin'de bir araya geldi

Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji ve ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar atmayı sürdüreceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu ve Türkiye'nin sürece katkıda bulunmaya devam edeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Çin'de bir araya geldi

PAŞİNYAN'I DA KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Aliyev'in ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika
İzmir'de 32 saatlik su kesintisi vatandaşları isyan ettirdi: Halk çok perişan

Yıl 2025, şehrin haline bak! Su için geceden sıraya girdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.