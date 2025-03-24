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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a "pamuk şeker" tepkisi

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Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Mansur Yavaş'ın, "Bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polis pamuk şekerleri verdi." açıklamasına tepki gösterdi. Erdoğan, "Emniyet güçlerimize baltayla, taşla saldıranlar, polisimizin çocuğa pamuk şeker vermesinden rahatsız oluyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası Mansur Yavaş'ın, "Bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polis pamuk şekerleri verdi." açıklamasına tepki gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanmasına ilişkin Saraçhane'de düzenlenen mitingde "Bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polis pamuk şekerleri verdi" ifadelerini kullandı.

Yavaş'ın açıklamaları tepki çekerken; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yavaş adına özür diledi.

ERDOĞAN'DAN PAMUK ŞEKER TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda isim vermeden Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

Erdoğan, "Emniyet güçlerimize baltayla, taşla saldıranlar, polisimizin çocuğa pamuk şeker vermesinden rahatsız oluyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Bir polisimizin ücretini kendi cebinden ödeyerek engelli vatandaşımızdan satın aldığı pamuk şekerini çocuğa vermesi ana muhalefet tarafından konu yapılıyor. Taşla, sopayla, molotofla polisimize saldıranlara kucak açanlar, polisimizin çocuğa pamuk şekeri ikram etmesini dillerine doluyorlar. Utanmadan pamuk şekeri üzerinden hamaset yapıyorlar.

"KÜRT KARDEŞLERİMİZCE NOT EDİLDİĞİ KANAATİNDEYİM"

Polise taş, molotof, asit atılmasıyla, baltayla saldırılmasıyla bir sorunları yok. Esnafın dükkanının, camının, çerçevesinin indirilmesiyle bir dertleri yok. Tarihi camilerimizin avlusunun afedersiniz meyhaneye çevrilmesiyle hiçbir problemleri yok. Ama Nevruz bayramında polisimizin çocuklarımıza pamuk şekeri dağıtması bunları rahatsız ediyor. Bu tutarsızlığın, büyük çelişkisinin milletimiz ve özellikle Kürt kardeşlerimizce not edildiği kanaatindeyim.

"BU FAŞİZAN DİL KAYBETMEYE MAHKUMDUR"

Bu faşizan dil millet karşısında zaman kaybetmiştir, bundan sonra da kaybetmeye mahkumdur. Terörsüz Türkiye hedefine yaklaştıkça bu tür hezeyanlara anlaşılan daha çok şahit olacağız. Biz milletimizin kırk yıldır kanını, kaynaklarını emen terör müsibetinden kurtarmakta kararlıyız.

MANSUR YAVAŞ NE DEMİŞTİ?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş İmamoğlu'na destek amacıyla Saraçhane'deki İBB merkez yerleşkesi önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada "Dün Doğu'da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıYusuf Kanat:

iktidarın sonu geldi artık Ekrem İmamoğlu tekrar salmak zorunda kalacaksınız adamı hiçbir suçu günahı yok salmadığım takdirde bu olaylar durma artık

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Haber YorumlarıHalil Arslan:

PKK bayrakları altındaki cocuklar bizim cocugumuz olamaz, ne günlere kaldık Allah mı

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Haber Yorumlarıfurkan.alanya:

Padişahım çok yaşa

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Haber YorumlarıEnflasyona Ezdirilen:

Paçavra sallanmasına diyecek sözün var mı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ? Bırak pamukşekeri

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Haber Yorumlarıyüksel kircicek:

tabuta asılan adam.

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Haber YorumlarıUgur Ayhan:

adam adam

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

bu vatan uğruna pkkyla çarpışıp can veren aziz şehitlerimiz sizinle gurur duyuyor

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