Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da Kılıçdaroğlu ve HDP'yi hedef aldı: Kürt kardeşlerimi aldatacaklarını zannediyorlar

HDP'nin kalesi olarak bilinen Diyarbakır'da temel atma törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti hedef aldı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu PKK terör örgütünün desteklediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kandil'den Bay Bay Kemal'i destekleyeceklermiş! Oradan talimat veriyorlar. Benim Kürt kardeşimi de böyle aldatacaklarını zannediyorlar." dedi. Erdoğan HDP için de, "Tek parti faşizminin temsilcisi CHP'nin kurduğu masaya yancı yazıldılar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Deprem Konutları Temel Atma ve 1432 Konut ve 17 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP'nin kalesi olarak bilinen Diyarbakır'da HDP ve Millet İttifakı'nı hedef aldı.

"BUNLARA VERİLEN GÖREV EMPERYALİZMİN UŞAKLIĞINI YAPMAKTIR"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK terör örgütünün de destek verdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kürtleri böyle aldatamayacaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Baldıran zehri içme pahasına yürüttüğümüz çözüm sürecinde uzattığımız eli ısırmazlar, yüreğimize hançer saplamaya kalkmazlardı. Bunların böyle bir irade sergileyecek salahiyetleri yok. Bunlara verilen görev emperyalizmin uşaklığını yapmaktır. Siyasi parti kisvesi altında çalışan uzantıları aynıdır.

"KANDİL'DEN BAY BAY KEMAL'İ DESTEKLEYECEKLERMİŞ"

Bu millete, bu milletin tüm değerlerine düşmanlık yapan, ideolojik sapkınlıklarını Meclis'e gönderenlerin Diyarbakır'a hizmet gibi bir çabası olabilir mi? Kandil'den Bay Bay Kemal'i destekleyeceklermiş! Oradan talimat veriyorlar. Benim Kürt kardeşimi de böyle aldatacaklarını zannediyorlar.

"ŞİMDİ BU SELO NEREDE?"

Diyarbakır 40 yıldır ekmeğine göz koyanlara karşı birliğini, beraberliğini, kardeşliğini muhafaza etmenin mücadelesini veriyor. Geçmişte bu şehre ve insanlarına yapılan yanlış ve zulümler elbette oldu. Müze ve kültür merkezi haline getirmekte olduğumuz eski Diyarbakır Cezaevi bunun şahitlerinden değil mi? Bunların hesaplaşmasını onun evlatlarının canına, işine, aşına, ekmeğine, özgürlüğüne haysiyetine göz dikerek kalkanların zulmü, daha insafsız, daha vicdansız, daha ahlaksızdı. Kürt kardeşlerimi sokağa dökerek 51 yavrumuzu Diyarbakır'da maalesef öldürmediler mi? Şimdi bu Selo nerede? Yasin Börü yavrumuzu bunlar şehit etmediler mi? Bu yavrularımızın üzerinden arabalarla geçerek bunları şehit etmediler mi? Bunların derdi Kürt mürt değil; bunlar katil, bunlar terörist. Bu teröristlere 14 Mayıs'ta gerekli dersi vermeye var mıyız?

"BUNLARIN DERDİ HİÇBİR ZAMAN DİYARBAKIR OLMADI"

Diyarbakır annelerine tahammül edemeyenlerin insanlıkla bile ilgisi yoktur. Esasında bunların derdi hiçbir zaman Diyarbakır olmadı. Bunların söyledikleri o süslü cümlelerin gerisindeki gerçek kimlikleri, parasını verenin Türkiye'ye karşı kullandığı birer kiralık katiller ordusu olduklarıdır. Kollarına kim girerse onun çıkarı için kendi insanına, topraklarına silah doğrultana başka ne denir?

"BUNLAR YAVRULARIMIZI KANDİL'E KAÇIRMADILAR MI?"

Bunlardan hangisinin kimin ne derdine derman olduğunu gördünüz değil mi? Bunlar benim Diyarbakır annelerinin yavrularını daha kaçırmadılar mı? O genç yavrularımızı Kandil'e kaçırmadılar mı? Orada bunları taciz etmediler mi? Bunlara 14 Mayıs'ta tarihi ders vermeye var mıyız?

"TEK PARTİ FAŞİZMİNİN TEMSİLCİSİ HDP'NİN MASASINA YANCI YAZILDILAR"

Kafası da, kalbi de, gözü de bu ülkenin dışına dönük olanlardan ne bize ne bu topraklara hayır gelir. Bir de gittiler bu ülkede Diyarbakır'a ve Kürt kardeşlerime en çok eziyet etmiş tek parti faşizminin temsilcisi CHP'nin kurduğu masaya yancı yazıldılar. Diyarbakır'a ve bu ülkenin 80 vilayetine kendi insanımızdan, devletimizden, gücümüzden başka hayrı dokunacak kimsenin olmadığını hep birlikte yaşadık, gördük.

"BEYAZ TOROSLARIN GEZDİĞİ TÜRKİYE FOTOĞRAFINA YER YOK"

Tek derdimiz bu ülkedir. Hiçbir ayrım olmaksızın bu ülkenin insanları, evlatlarımızın geleceğidir. Bizim topraklarımızda başaramadıkları, Irak'ta başaramadıkları oyunu, Suriye'de tekrarlamaya çalışanlar bugün varlar, yarın unutmayın olmayacaklar. Ama biz bu coğrafyada Allah'ın izniyle ilelebet kardeşçe yaşamayı sürdüreceğiz. Tüm hesapların bu gerçeğe göre yapılmasını istiyorum. Buradan altını çizerek ifade etmek isterim ki; milletimizin geleceğinde ne sokaklarında beyaz torosların gezdiği, dağlarında eli kanlı canilerin cirit attığı bir Türkiye fotoğrafına asla ve asla yer yoktur, olmayacaktır.

"BİZ ÖZGÜR VE MÜREFFEH BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ"

Nasıl vesayetin namluyla sivil siyaseti esir aldığı Türkiye'yi kabul etmediysek. PKK'sından FETÖ'süne terör örgütlerinin yönettiği Türkiye'yi asla kabul etmeyeceğiz. Bölücü örgütün milleti canından bezdirdiği Türkiye'ye razı olmayacağız. Biz birlik, dirlik, beraberlik içinde yaşadığı müreffeh, özgür ve güvenli bir Türkiye istiyoruz.

"20 YIL ÖNCE BU DİYARBAKIR NEYDİ?"

20 yıl önce bu Diyarbakır neydi, bugün hamdolsun bu Diyarbakır ne? Bu Türkiye'de hiç kimse köken, inanç, dil, kültür, kılık kıyafetinden dolayı horlanamaz, ötekileştirilemez. Faili meçhullere, tehdide yer yoktur. Bu Türkiye vatandaşlarının güvenliği, hak ve özgürlüklerini aynı anda sağlayabilen bir Türkiye'dir. Milletimizle işte bu istikamette durmak yok yola devam diyerek bugünlere geldik.

"YENİ BİR DÖNEMİN EŞİĞİNDEYİZ"

Rabbimize olan güvenimiz ve milletimizden aldığımız destekle girdiğimiz her mücadeleden alnımızın akıya çıktık. Yeni bir dönemin, yeni bir mücadelenin yeni bir asrın eşiğindeyiz. Cumhuriyetimizin ilk asrını eksiği, fazlası, günahı ve sevabıyla geride bırakıyoruz. 21 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımları sayesinde hamdolsun bu dönemin eksiklerini önemli ölçüde telafi ettik. Artık Türkiye Yüzyılı'nı başlatıyoruz.

"MİLLETİMİZİ HAYALLERİYLE BERABER BULUŞTURACAĞIZ"

Türkiye Yüzyılı'nı Diyarbakır'la beraber inşa edeceğiz. Milletimizi hayalleriyle beraber buluşturacağız. Ülkemizin huzuruna ve refahına göz dikenlerini beraber püskürteceğiz. Yönümüzü hakka ve hakikate yönelterek 14 Mayıs'ta yeni bir milli irade destanını inşallah beraber yaşayacağız."