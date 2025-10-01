Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan yıllar sonra yan yana geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) iki buçuk aylık aranın ardından bugün yeniden mesaiye başladı.

MECLİS'TE LİDERLER ZİRVESİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'te bir resepsiyon verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı resepsiyonda Tören Salonu'nun yanında bulunan Mermerli Salon'da bir liderler zirvesi de gerçekleşti.

Erdoğan, burada; TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM başkanvekilleri Pervin Buldan ve Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti Eş Genel başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, BBP Genel Başkanı Destici, eski TBMM başkanları Bülent Arınç ve İsmail Kahraman ve bazı milletvekilleriyle bir araya geldi.

ERDOĞAN, DAVUTOĞLU VE BABACAN YILLAR SONRA YAN YANA GELDİ

Zirvenin en dikkat çeken karesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın yıllar sonra yan yana geldiği anlar oldu. Davutoğlu ile Babacan'ın yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın da Erdoğan'ın yanında oturduğu görüldü.