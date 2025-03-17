Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin 40 yılına mal olan musibetin çözümü için cesur bir adım attık

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genel Merkezi'nde Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve MKYK üyeleriyle birlikte gerçekleştirilen iftar programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"TÜRKİYE'NİN 40 YILINA MAL OLAN MUSİBETİN ÇÖZÜMÜ İÇİN CESUR BİR ADIM ATTIK"

"Bu mübarek günlerin şevki yılın diğer günlerindeki çalışmalarımızı da olumlu yönde etkilemektedir. Elbette her zaman olduğu gibi milletimizin birlik ve beraberliğinin en önemli değerlerinden olan bu kutlu ayı zehirlemek isteyenler de çıkmıştır. Bugün de Ramazan'ın manevi atmosferine gölge düşürmeye çalışanların olduğunun farkındayız İnsanlarımız milli ve manevi değerlerinin sembollerine samimiyetle sahip çıkmanın yanı sıra farklı hayat biçimlerini de hoşgörüyle karşılıyor. Türkiye'nin beşeri zenginliği küresel ve yerel tüm kumpaslara rağmen hala güç ve güven kaynağımızdır. Ülkemizdeki hiçbir kesimin ne kökeni, ne inancı, ne mezhebi sebebiyle ötekileştirilmediği bir iklimi tesis ettik. Terörsüz Türkiye girişimimizle Türkiye'nin 40 yılına mal olan musibetin çözümü için cesur bir adım attık.

"ANA MUHALİF CENAH BOŞ TARTIŞMA İÇİNDE"

Mezhepçilik fitnesini ülkemize bulaştırma gayretlerini de boşa düşürdük. Politikalarımızla bölgemiz başta olmak üzere tüm dünyada gönüllere giriyoruz. Ekonomide bir süredir yaşanan sıkıntılara kalıcı çözümler getirecek bir programı başarıyla uyguluyoruz. Bu yıl da disiplinli bir şekilde geçirdikten sonra önümüzdeki seneden itibaren sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kaybını telafi edecek ciddi adımlar atmaya başlayacağız. Ana muhalif cenahında yaşanan boş tartışmaların bizi ülkemizin asıl sorunlarına odaklanmaktan uzaklaştırmasına asla izin vermiyoruz. Birileri kendi parti içi çekişmelerini ve kişisel hırslarını ülkenin meselesi haline getirmeye çalışsa da hakikatler gün gibi ortadadır. Asli sorumluluklarını yerine getirmeyenler genel başkanı ve o makama göz diken aktörleri ile tüm vakitlerini üç yıl sonrasının seçimine hasret ederek kendilerince bir illüzyon peşinde koşuyorlar.

"BU ÜLKENİN GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ KADRO HAREKETİYİZ"

'Daha kötü ne olabilir' dedikçe bakıyorsunuz, ertesi gün daha fazlası daha yüz kızartıcı olanı ortaya saçılıyor. Terör örgütlerine kaynak aktarmaktan, şişirilmiş konser faturalarıyla vurgun yapmaktan, kadınlara had bildirme edepsizliklerine kadar ne ararsan istisnasız hepsi var. Belediyelerde yolsuzluklar ana muhalefet içindeki vicdan sahibi partililerin bile tahammül sınırlarını zorlamaya başladı. Bizim gündemimiz bellidir, biz deprem gibi sağlık gibi tarım gibi enerji gibi ekonomi gibi dış politika gibi ülkenin gerçek ihtiyaçlarının çözümleriyle uğraşıyoruz. Bu ülkenin gelmiş geçmiş en iyi kadro hareketiyiz. AK Parti'nin en önemli vasfı hem ekip hem program olarak sürekli kendini yenileme kabiliyetine sahip olmasıdır."