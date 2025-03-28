Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkan Özgür Özel'e yönelik "Öyle büyük bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız ki cumhuriyeti kurmakla övünen bir partinin genel başkanı çıkıyor resmen siyasi mandacılık talep ediyor" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9. Milli İrade İftar programında kritik açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ardından da tutuklanması sonrası yaşanan protesto gösterilerine ilişkin de konuşan Erdoğan, CHP'nin boykot kampanyasına tepki gösterdi.

BOYKOY ÇAĞRISINA ÇOK SERT TEPKİ

"İstanbul merkezli yolsuzluk ve terör soruşturması sonrasında yaşanan olayları bu fotoğraftan bağımsız değerlendiremeyiz" diyen Erdoğan, "CHP genel başkanının yaptığı sorumsuz boykot çağrıları ile isim vererek yerli ve milli markaları tehdit etmesini yine bundan ayrı göremeyiz. Yolsuzluğu örtmek hırsızlığı gizlemek soygunu perdelemek sahtekarlığı savunmak adına her şeyi yaptılar. Marjinal sol örgütleri öne sürmekten gençlerin arkasına saklanmaya ecdat mirası camilerimiz terbiyesizlik yapmaktan güvenlik güçlerimize hakaret edilmesine kadar her türlü kepazeliği sergilediler" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca "Hak arama bahanesiyle demokrasi ile hukukla meşru hak arama yollarıyla asla alakası olmayan çok tehlikeli bir provokasyona giriştiler. Ancak polisimizin soğukkanlı ve kararlı tutumu milletimizin sağduyulu tavrı zorbalığa maruz kalmalarına rağmen gençlerimizin sakin duruşu sayesinde tahrik siyasi hedefine ulaşamadı" diye konuştu.

"BİR PARTİNİN GENEL BAŞKANI SİYASİ MANDACILIK TALEP EDİYOR"

Erdoğan açıklamalarının devamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki göstererek; "Türkiye'yi yabancılara şikayet etmeye Türkiye'yi alenen kötülemeye başladılar. 23 yıllık başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevim boyunca yüzlerce farklı ülkeden binlerce siyasi temsilci ile görüştüm. Bunların arasında pek çok muhalefet lideri de vardı. Bunlardan bir tanesinin bile bize kendi ülkesini şikayet ettiğini kötülediğini kendi ülkesine karşı bizden yardım istediğini görmedik duymadık. Son olarak batıya yalvaracak kadar kontrolü kaybettiklerini gördük. Öyle büyük bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız ki cumhuriyeti kurmakla övünen bir partinin genel başkanı çıkıyor resmen siyasi mandacılık talep ediyor" sözlerini sarf etti.

"SİZİN SÖYLEDİKLERİNİZİN İNGİLİZ MUHİPLERİ CEMİYETİ'NDEN NE FARKI VAR?"

Erdoğan şöyle konuştu: "Kendimizi terk edilmiş hissettik diyor yani yolsuzluk yapanlara niye destek olmadınız demeye getiriyor. Ülkesini yabancılara şikayet ederken utanmıyor yüzü kızarmıyor ben partimi ve kendimi niye bu hale düşüyorum sorusunu sormak aklına da iyi gelmiyor. Vatanın zencisi deyince de bu sefer bize kızıyorlar mandacı deyince bize öfkeleniyorlar bize saldırıyorlar. Sizin söylediklerinizin İngiliz Muhipleri Cemiyeti'nden ne farkı var.

"BU ZİHNİYET NE YAPARSA YAPSIN BİZ İNADINA TÜRKİYE DİYECEĞİZ"

100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'ni sırf yolsuzlukları savunmak adına böyle acil bir duruma düşürmekten hiç mi hicap duymuyorsunuz. Sayın Özel'e bir kez daha kendini toparlamasını yolsuzlukları aklamak için kendisini bu kadar yormamasını tavsiye ediyorum. Bu zihniyet ne yaparsa yapsın biz inadına Türkiye diyeceğiz. Tabii ki bu süreçte kamu düzeninin bozulmasına da göz yummayacağız. Yüzünü kapatan polise saldıran işinde gücündeki insanlarımıza tebelleş olan kim varsa emniyet birimlerimiz gerekli müdahalelerde bulunacaktır.

Şunun da bilinmesini isterim kandırılmış marjinal örgütlerin pençesine düşmüş dahi olsa bizim millet ve memleket düşmanlarına kaptıracağımız tek bir gencimiz olamaz onları da bir şekilde kazanmakla onların da bir yolunu bulup iyiye doğruya ülkesinin ve milletinin safına katmakla mükellefiz. Sivil toplum kuruluşlarımızın yanı sıra ailelerimizin de bu çabalarımızda devlete destek olması gerekiyor."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İngiliz BBC Kanalı'na yaptığı açıklamalarda, "Nasıl bir gerekçesi var, nasıl bir sebebi var? Bütün Avrupa tepki gösterirken, İngiliz İşçi Partisi'nin, Starmer'ın bu konuda herhangi bir şey söylememesini gerçekten anlamıyoruz. Terk edilmişlik hissediyoruz. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'nı alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor. O zaman bu nasıl dostluk, bu nasıl kardeş parti, bu nasıl demokrasiyi birlikte savunmak? Demokrasinin beşiği İngiltere ve bizim kardeş partimiz İşçi Partisi buna nasıl sessiz kalabiliyor? Gerçekten çok kırgınız" demişti.