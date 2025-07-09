TBMM Başkanı Kurtulmuş'a peş peşe ziyaretler! Önce Erdoğan'ı sonra Kalın'ı ağırladı

Pkk terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın tarihi video mesajının ardından Pkk'nın silah bırakacağı tarih ve yer netleşti. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Tarihi bir eşikteyiz; PKK 11 Temmuz'da Süleymaniye'de silah bırakacak" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN TBMM BAŞKANI'NA ZİYARET

Kritik gelişmenin ardından TBMM'de de iki önemli görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyareti etti.

Kurtulmuş konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı TBMM'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Sayın Cumhurbaşkanımızın, milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclisimizin çalışmalarına verdiği kuvvetli destek, bizler için büyük bir güç kaynağıdır. Zat-ı devletlerine, yeni dönemde seçilmem vesilesiyle başarı dilekleri için şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

MİT BAŞKANI KALIN İLE KURTULMUŞ ARASINDA GÖRÜŞME

Ayrıca TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti. TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kabulde, MİT Başkanı Kalın, "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen aşamaya ilişkin TBMM Başkanı Kurtulmuş'a kapsamlı sunum yaptı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ ELE ALINDI

Açıklamada, "Ayrıca kabulde, silahların teslim edilmeye başlanması ve sonrasında izlenecek yol haritası ile TBMM'de Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulması planlanan komisyona ilişkin de değerlendirmelerde bulunuldu." ifadesine yer verildi. Basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat 10 dakika sürdü.